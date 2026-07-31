Apple pourrait introduire un abonnement payant pour les fonctionnalités de Siri AI

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Apple pourrait introduire un abonnement payant pour les fonctionnalités de Siri AI

La direction d'Apple envisage d'introduire un système de paiement supplémentaire à l'avenir pour l'utilisation des capacités mises à jour de Siri AI. Selon ixbt.com, bien que ce plan ne soit pas encore entièrement validé, l'entreprise se prépare à tester de nouvelles approches commerciales pour proposer des fonctions d'intelligence artificielle avancées. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

L'entreprise indique que les utilisateurs pourraient avoir la possibilité d'acheter de la puissance de calcul supplémentaire pour Siri AI via les abonnements iCloud+ existants. Cela permettra de conserver les fonctions de base gratuites pour les tâches quotidiennes tout en offrant des capacités étendues aux utilisateurs ayant de fortes exigences.

Une pratique courante sur le marché de l'intelligence artificielle

Actuellement, la plupart des fournisseurs d'intelligence artificielle tels qu'OpenAI et Anthropic utilisent un modèle commercial similaire. En d'autres termes, une version gratuite limitée est proposée aux consommateurs, tandis que des types d'abonnements payants incluant des fonctionnalités supplémentaires sont suggérés pour une utilisation plus active.

Le nouveau Siri AI amélioré est actuellement disponible dans la version bêta d'iOS 27, et sa sortie publique à grande échelle est prévue pour l'automne de cette année. Cependant, le processus de mise en œuvre de ce projet ne se déroule pas sans heurts pour l'entreprise.

Les difficultés rencontrées par l'entreprise

Ces dernières années, Apple a pris un certain retard par rapport à ses concurrents dans la création d'un assistant intelligent avancé. Elle a même dû obtenir une licence pour utiliser le modèle Gemini spécial de Google afin de renforcer les capacités de Siri.

De plus, en raison du retard de la mise à jour de Siri AI, l'entreprise a dû verser 250 millions de dollars pour régler un recours collectif intenté concernant la publicité des capacités d'intelligence artificielle des appareils iPhone 16.

La situation générale du marché exige également de la prudence de la part de tous les fabricants de technologies. En raison de la pénurie de RAM survenue à l'échelle de l'industrie, le coût de production des appareils a augmenté, ce qui entraîne à son tour une hausse des prix.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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