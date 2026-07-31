L'avion Il-114-300 subit des tests de chaleur extrême en Ouzbékistan

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L'avion Il-114-300 subit des tests de chaleur extrême en Ouzbékistan

Le nouvel avion de ligne régional Il-114-300, développé par la United Aircraft Corporation (UAC) de Russie, a entamé une nouvelle étape cruciale de certification. Selon Ixbt.com, l'appareil a été envoyé en Ouzbékistan pour y subir des tests spéciaux afin de vérifier sa capacité opérationnelle dans des conditions climatiques chaudes. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Pour marquer le début du programme d'essais, le prototype a effectué avec succès un vol sans escale de l'aéroport de Zhukovsky dans la région de Moscou vers la ville de Boukhara. L'avion a parcouru environ 2730 kilomètres en 6 heures et 15 minutes, est arrivé à destination et a entamé les préparatifs pour la prochaine phase de tests.

Tests en Ouzbékistan et leur objectif principal

Au cours du processus de test sur le territoire de ce pays, il est prévu que l'Il-114-300 effectue un total de plus de 30 vols. La tâche principale des spécialistes est de confirmer en pratique que tous les systèmes de l'appareil conservent pleinement leur opérabilité même dans des conditions de températures ambiantes élevées.

Pendant le vol, les ingénieurs vérifieront minutieusement le fonctionnement de la centrale motrice, de l'avionique, des systèmes auxiliaires et de l'équipement de la cabine passagers. Une attention particulière sera portée au niveau de charge exercé sur les moteurs, l'électronique et les systèmes de climatisation lors de pics de température.

Certification et caractéristiques techniques de l'avion

Il est indiqué que les tests en climat chaud font partie intégrante du programme de certification. Ce processus est indispensable pour obtenir l'autorisation d'exploiter l'appareil en toute sécurité dans les régions connaissant des températures estivales élevées.

L'Il-114-300 est un avion turbopropulseur régional profondément modernisé, créé par l'UAC, qui fait partie de la société d'État russe Rostec. Une fois tous les tests terminés, ce modèle d'avion est destiné à remplacer les anciens types d'appareils sur les lignes intérieures russes.

Sur le plan des capacités techniques, le nouvel appareil peut accueillir simultanément jusqu'à 68 passagers. Son autonomie de vol calculée avec un nombre maximal de passagers est de 1400 kilomètres.

Il-114-300OuzbékistanAviationTestsAvion
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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