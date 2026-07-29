La Terre tourne-t-elle plus vite ? L'un des jours les plus courts de l'histoire a été enregistré

Selon des scientifiques, en juillet 2026, la Terre a connu l'un des jours les plus courts de ces dernières années. Ce phénomène s'explique par le fait que la vitesse de rotation de notre planète autour de son axe était légèrement supérieure à la normale.

Les experts estiment que lors de cette journée, la Terre a effectué une rotation complète en environ 0,65 milliseconde plus rapidement que les 24 heures habituelles. Cette différence est imperceptible pour l'homme, car elle équivaut à un millième de seconde. Cependant, de tels changements sont importants pour les systèmes horaires de haute précision.

Les scientifiques soulignent que la vitesse de rotation de la Terre n'est pas toujours constante. Elle varie légèrement sous l'influence des processus atmosphériques, des courants océaniques, de l'attraction gravitationnelle de la Lune et des processus naturels se produisant dans les couches internes de notre planète. Par conséquent, la durée d'une journée peut parfois se raccourcir ou s'allonger de quelques millisecondes.

Les experts notent que depuis 2020, plusieurs de ces cas d'accélération de la rotation terrestre ont été observés. Mais cela ne signifie pas que la Terre commence à tourner plus vite de manière permanente. Au contraire, dans une perspective à long terme, la rotation de notre planète ralentit progressivement. Les accélérations actuelles sont évaluées comme des variations naturelles à court terme.

De si petites différences n'affectent pratiquement pas la vie humaine quotidienne. Cependant, dans les systèmes exigeant une haute précision tels que la navigation GPS, les satellites, les réseaux de télécommunications et les horloges atomiques, même les millisecondes ont une grande importance. C'est pourquoi le service international de l'heure surveille régulièrement la rotation de la Terre et prend, si nécessaire, des mesures pour coordonner le calcul du temps.