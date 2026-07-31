Samsung annonce que la pénurie de puces mémoire se prolongera jusqu'en 2028

La pénurie de puces RAM sur le marché mondial ne devrait pas trouver de solution dans les années à venir. La situation devrait s'aggraver en 2027 et les perturbations de l'approvisionnement se poursuivront au moins jusqu'en 2028. Samsung, qui produit et fournit environ un tiers des puces mémoire mondiales, a publié de telles prévisions. Cette situation entraîne une hausse des prix et des modifications des chaînes de production sur l'ensemble du marché technologique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, lors de la réunion sur les résultats financiers du deuxième trimestre, Samsung a déclaré que les laboratoires leaders dans le domaine de l'AI fournissent directement au géant technologique coréen des prévisions de demande à moyen et long terme afin de disposer de l'infrastructure nécessaire. La forte demande générée par le boom de l'AI permet à l'entreprise de prioriser les clients prêts à signer des contrats à long terme.

Nouvelles tendances dans l'industrie

Une telle visibilité sur plusieurs années permet au fabricant d'installer de nouveaux équipements et d'augmenter sa capacité de production sans craindre une chute brutale de la demande. Par conséquent, les fluctuations cycliques historiques de l'industrie de la mémoire sont évitées. Cependant, la pénurie de mémoire provoquée par le boom de l'AI a entraîné une forte hausse des prix des puces ces derniers mois.

Cette situation s'est avérée être une arme à double tranchant pour Samsung. Bien que les performances commerciales de la division semi-conducteurs aient atteint des niveaux record au deuxième trimestre, la rentabilité des divisions smartphones et téléviseurs a diminué en raison de la hausse du coût des composants due à l'enchérissement des puces. L'entreprise a été contrainte de répercuter une partie des coûts sur les consommateurs en augmentant les prix des smartphones et tablettes Galaxy, ce qui a entraîné une baisse de la demande pour ces appareils.

Situation générale du marché et impact

Cette pénurie, officieusement appelée "RAMaggedon", a également touché Apple, le principal concurrent de Samsung. Le mois dernier, Apple a augmenté les prix de ses appareils Macbook, Mac et iPad. De plus, lors de sa dernière réunion de résultats, l'entreprise a annoncé une baisse de ses prévisions de croissance des revenus pour le prochain trimestre.

Alors que les fabricants de mémoire réorientent leurs capacités de l'électronique grand public vers les centres de données AI, les acheteurs font face à une hausse des prix des appareils. En particulier, NVIDIA devrait augmenter les prix de ses cartes graphiques grand public de 20 à 30 %. Cela pourrait à son tour entraîner une nouvelle hausse des prix des équipements de jeu, des PC, des consoles et des ordinateurs portables.