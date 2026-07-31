Les principaux constructeurs automobiles américains parlent moins de voitures électriques

Ces dernières années, l'industrie automobile a connu un tournant radical. Autrefois très investies dans les véhicules électriques (EV), General Motors et Ford accordent désormais beaucoup moins d'attention à ce sujet lors des réunions avec les investisseurs. Selon les analyses publiées par ixbt.com et TechCrunch, les deux géants de l'automobile américaine discutent des perspectives des voitures électriques lors de leurs réunions de bilans trimestriels de ces sept dernières années moins souvent qu'avant la pandémie. C'est ce que rapporte Techcrunch.com en informe.

Ce changement n'est pas une surprise pour ceux qui ont suivi l'actualité des deux dernières années. Les entreprises ont modifié, reporté ou complètement annulé leurs projets de lancement de nouveaux modèles électriques. Par conséquent, les programmes des usines ont été réduits et des suppressions d'emplois ont été constatées. Néanmoins, GM et Ford continuent de vendre des voitures électriques et disposent d'une gamme de futurs produits, mais l'évolution de leur orientation stratégique globale apparaît clairement dans les données financières.

Résultats de l'analyse financière et intelligence artificielle

La société de recherche financière Hudson Labs, basée à New York, a examiné les transcriptions des rapports financiers publiés depuis 2019 dans la base de données S&P Market Intelligence. Chaque phrase a été analysée par sujet à l'aide de l'outil d'IA Co-Analyst, conçu pour des recherches financières de haute précision. Cela a permis de déterminer la part de chaque sujet dans les discussions et la fréquence de leur mention lors des réunions.

Lors de cette analyse, Stellantis, l'un des trois grands constructeurs automobiles de Détroit, a été mis de côté. Créé en 2021 suite à la fusion de Fiat Chrysler et du groupe français PSA, ce groupe automobile était traditionnellement en retard par rapport à ses concurrents américains en matière de transition vers les véhicules électriques. De plus, jusqu'au premier trimestre de cette année, Stellantis n'organisait pas de réunion de bilan complète quatre fois par an comme la plupart des entreprises publiques, mais seulement deux fois par an.

Nouvelles priorités des constructeurs automobiles

Selon la déclaration analytique de Jim Cain, représentant de General Motors, "la qualité prime désormais sur la quantité". Il souligne que l'entreprise rappelle constamment que les voitures électriques restent l'objectif principal du futur, que la fidélité des clients et la part de marché ne cessent de croître. En même temps, les réunions consacrent un temps suffisant à des sujets complexes tels que les opportunités de croissance dans les logiciels, les services, les technologies autonomes, ainsi que les ventes, la politique réglementaire et les indicateurs opérationnels.

David Tovar, représentant de Ford, a quant à lui évoqué la nouvelle plateforme "Universal Electric Vehicle" dont le lancement est prévu pour l'année prochaine. Selon lui, le premier produit à sortir de la chaîne de montage, un pick-up de taille moyenne, atteindra le point idéal du marché des voitures électriques en termes de prix, de valeur et de technologie.

Pour information, General Motors avait misé sur les voitures électriques grand public parmi les premiers, bien avant de nombreux autres grands constructeurs automobiles de son époque. L'entreprise avait présenté le modèle Bolt EV en janvier 2016 lors du salon de l'électronique grand public, le lançant sur le marché environ six mois avant que Tesla ne commence les livraisons de sa Model 3.