Une guêpe voleuse de viande fascine Internet (vidéo)

·4·Monde
Une guêpe voleuse de viande fascine Internet (vidéo)

Une situation insolite observée en Chine a suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, une guêpe se pose sur un morceau de viande, en découpe soigneusement un petit morceau et s'envole avec.

Dans la vidéo devenue virale, l'insecte commence par ronger attentivement la viande pour en détacher un fragment adapté à sa taille. Ensuite, agrippant fermement sa proie, il s'envole dans les airs et disparaît.

Les expertssoulignent que ce genre de comportement n'a rien d'inhabituel pour certaines espèces de guêpes. Elles peuvent collecter des aliments riches en protéines pour nourrir leurs larves ou construire leur nid. Par conséquent, découper de petits morceaux de viande est un processus tout à fait naturel.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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