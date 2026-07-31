Le Como est proche de finaliser le transfert de Trevoh Chalobah

·2·Sport
Le Como est proche de finaliser le transfert de Trevoh Chalobah

Le club italien du Como est entré dans une phase décisive pour s'attacher les services du défenseur de Chelsea, Trevoh Chalobah. Selon Goal.com, les parties effectuent les derniers pas pour trouver un accord et l'annonce finale est attendue dans les prochaines heures. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Il est révélé que les conditions du contrat personnel entre le joueur anglais et la direction du Como avaient été entièrement convenues il y a une semaine. Actuellement, le club italien est tout près de satisfaire pleinement les exigences financières de l'équipe londonienne.

Montant du transfert et conditions financières

La direction de Chelsea réclamait 30 millions d'euros pour le défenseur depuis le début du mercato. Le Como s'est montré prêt à répondre à cette exigence, et un nouvel appel entre les parties a été planifié.

Si ces négociations se concluent avec succès, le transfert sera officiellement confirmé et le footballeur anglais s'envolera pour l'Italie.

Autres prétendants et intentions du joueur

D'autres grands clubs s'étaient également intéressés aux services de Trevoh Chalobah. Notamment, l'Inter s'était renseigné sur le joueur, mais les Milanais concentrent désormais leur attention sur d'autres options, comme le transfert de Cuti Romero.

Quant au joueur, il souhaite précisément poursuivre sa carrière sous les couleurs du Como. Trevoh n'attend plus que l'appel final des clubs pour s'envoler vers l'Italie et entamer un nouveau chapitre passionnant de sa carrière.

Le staff technique dirigé par Cesc Fàbregas attend avec impatience la concrétisation rapide de ce transfert. L'arrivée de ce défenseur expérimenté devrait renforcer considérablement la charnière défensive de l'équipe.

ComoTrevoh ChalobahChelseaSerie ATransferts
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La reine des échecs Umida Omonova monte sur le podium aux Championnats d'AsieLa reine des échecs Umida Omonova monte sur le podium aux Championnats d'AsieAujourd'hui, 20:25Excellentes nouvelles de Bakou : Muxlisa Masharipova est championne du monde !Excellentes nouvelles de Bakou : Muxlisa Masharipova est championne du monde !Aujourd'hui, 20:14Victoire historique : un joueur d'échecs malvoyant ouzbek devient Champion du Monde !Victoire historique : un joueur d'échecs malvoyant ouzbek devient Champion du Monde !Aujourd'hui, 20:12Révolution du football : La FIFA envisage d'élargir la Coupe du Monde à 64 équipesRévolution du football : La FIFA envisage d'élargir la Coupe du Monde à 64 équipesAujourd'hui, 20:09L'agent de Matias Soulė a contacté le MilanL'agent de Matias Soulė a contacté le MilanAujourd'hui, 19:59Côme finalise le transfert de Trevoh ChalobahCôme finalise le transfert de Trevoh ChalobahAujourd'hui, 19:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché