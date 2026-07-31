Le Como est proche de finaliser le transfert de Trevoh Chalobah

Le club italien du Como est entré dans une phase décisive pour s'attacher les services du défenseur de Chelsea, Trevoh Chalobah. Selon Goal.com, les parties effectuent les derniers pas pour trouver un accord et l'annonce finale est attendue dans les prochaines heures. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Il est révélé que les conditions du contrat personnel entre le joueur anglais et la direction du Como avaient été entièrement convenues il y a une semaine. Actuellement, le club italien est tout près de satisfaire pleinement les exigences financières de l'équipe londonienne.

Montant du transfert et conditions financières

La direction de Chelsea réclamait 30 millions d'euros pour le défenseur depuis le début du mercato. Le Como s'est montré prêt à répondre à cette exigence, et un nouvel appel entre les parties a été planifié.

Si ces négociations se concluent avec succès, le transfert sera officiellement confirmé et le footballeur anglais s'envolera pour l'Italie.

Autres prétendants et intentions du joueur

D'autres grands clubs s'étaient également intéressés aux services de Trevoh Chalobah. Notamment, l'Inter s'était renseigné sur le joueur, mais les Milanais concentrent désormais leur attention sur d'autres options, comme le transfert de Cuti Romero.

Quant au joueur, il souhaite précisément poursuivre sa carrière sous les couleurs du Como. Trevoh n'attend plus que l'appel final des clubs pour s'envoler vers l'Italie et entamer un nouveau chapitre passionnant de sa carrière.

Le staff technique dirigé par Cesc Fàbregas attend avec impatience la concrétisation rapide de ce transfert. L'arrivée de ce défenseur expérimenté devrait renforcer considérablement la charnière défensive de l'équipe.