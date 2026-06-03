L'une des plus grandes figures de l'histoire du football, le légendaire attaquant Lionel Messi, qui évolue actuellement à l'Inter Miami en MLS et en équipe nationale d'Argentine, a reçu une nouvelle distinction prestigieuse. Le virtuose du ballon rond a été désigné lauréat du renommé Prix Princesse des Asturies dans la catégorie Sports pour 2026.

Sincères félicitations à l'ancien capitaine du FC Barcelone

Suite à cet événement joyeux, le FC Barcelone, le club catalan où Lionel Messi a passé les années les plus brillantes de sa carrière, n'est pas resté en marge et a officiellement félicité son ancien joueur via les réseaux sociaux.

Le message sincère des Catalans se lisait comme suit :

Nous félicitons sincèrement Lionel Messi pour l'obtention du Prix Princesse des Asturies dans la catégorie Sports 2026. C'est une reconnaissance méritée de votre héritage légendaire et inoubliable au FC Barcelone, ainsi que de votre carrière unique et incomparable couronnée de triomphes immenses sous nos couleurs.

Histoire du prix : Une réussite rare dans le monde du football

Ce prix international est considéré comme extrêmement prestigieux non seulement dans le football, mais dans l'ensemble du monde sportif. L'examen des récents lauréats confirme la haute valeur de cette récompense :

En 2025 : Ce prestigieux prix a été décerné à l'Américaine Serena Williams, légende vivante du tennis.

Parmi les footballeurs : Cela faisait de nombreuses années que des footballeurs n'avaient pas remporté ce prix. La dernière fois remonte à 2012, lorsque les stars du football espagnol — le légendaire gardien Iker Casillas et le maître milieu de terrain Xavi — avaient été honorés. Des années plus tard, Messi ramène cette distinction dans le monde du football.

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