Tous les champions du Grand Chelem éliminés à Roland-Garros 2026

Roland-Garros 2026, organisé dans la capitale française et considéré comme l'une des compétitions les plus prestigieuses et intenses du monde du tennis, est entré dans sa phase la plus passionnante et inattendue. Hier, le 3 juin, les matchs des quarts de finale à Paris se sont achevés. Au vu des résultats des rencontres disputées, cette saison s'inscrit déjà dans les annales comme l'une des plus sensationnelles et surprenantes de l'histoire du tennis.

Sensation historique : Des demi-finales sans champions !

Dès les premiers jours du tableau principal de ce prestigieux tournoi, un total de 16 joueurs de tennis renommés (5 hommes et 11 femmes) ayant déjà remporté des titres du Grand Chelem étaient entrés en lice pour le trophée suprême. Cependant, une véritable sensation s'est produite sous les yeux des supporters parisiens : aucun de ces anciens champions ne figure parmi les athlètes qualifiés pour les demi-finales !

L'élimination progressive des stars du tennis s'est déroulée comme suit :

Premiers tours : Dès les premiers tours, sept joueurs expérimentés — Sloane Stephens, Sofia Kenin, Emma Raducanu, Marin Čilić, Daniil Medvedev, Barbora Krejčíková et Stan Wawrinka — ont perdu leurs chances et ont dû dire adieu prématurément au tournoi.

Troisième et quatrième tours : Une série de défaites inattendues s'est poursuivie lors des étapes suivantes. À la veille du troisième tour, des favoris comme Jeļena Ostapenko, Elena Rybakina et Jannik Sinner ont été stoppés, tandis que lors des matchs pour une place en quatrième tour, Coco Gauff et le légendaire Novak Djokovic ont goûté à l'amertume de la défaite.

Le dernier espoir Aryna Sabalenka également stoppé

À l'orée des quarts de finale, la tension du tournoi a atteint son paroxysme. Après une résistance acharnée, des reines du court telles que Madison Keys, Iga Świątek et Naomi Osaka n'ont pas réussi à obtenir leur billet pour les quarts de finale.

Sortie de la dernière championne : Avant le début des demi-finales, Aryna Sabalenka était la seule survivante de la liste des 16 champions du Grand Chelem encore en lice. Cependant, lors du match décisif d'hier, elle a également subi la défaite et a quitté la compétition.

Ainsi, les fans assisteront à des affrontements intenses mettant en vedette des noms entièrement nouveaux et des héros inattendus lors des demi-finales de Roland-Garros 2026.

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