L'Atletico Madrid Souhaite Recruter un Milieu de Manchester City

Le club madrilène de l'Atletico Madrid a manifesté un intérêt inattendu pour le milieu de terrain de Manchester City, Tijjani Reijnders. Diego Simeone considère le footballeur néerlandais comme la pièce manquante au centre de son équipe. Malgré un début de carrière éclatant en Angleterre, l'ancienne star du Milan a rencontré des problèmes de stabilité et devrait désormais rejoindre la La Liga lors du mercato estival. Selon Goal.com rapporte .

Simeone a l'intention de renouveler sa ligne médiane et voit en Reijnders le candidat idéal pour apporter de l'énergie et de la qualité technique à l'effectif des "Colchoneros". Le membre de l'équipe nationale des Pays-Bas, arrivé à l'Etihad Stadium avec de grands espoirs, pourrait quitter le club si une offre convenable arrive cet été. Selon les informations, le géant madrilène prépare une offre officielle d'environ 65 millions d'euros pour tester la détermination de la direction de Manchester City.

Simeone pense que l'intelligence tactique de Reijnders et son expérience dans les meilleurs championnats européens lui permettront de s'adapter rapidement à l'environnement exigeant du stade Metropolitano. Manchester City, quant à lui, est prêt à le vendre à condition de réaliser un bénéfice significatif sur l'investissement initial. Malgré ses exploits en début de saison, le temps de jeu du joueur de 27 ans sous Pep Guardiola a considérablement diminué.

Reijnders est resté sur le banc lors de 9 des 14 derniers matchs de Premier League et n'a même pas été aligné lors des finales des coupes nationales. Cette situation a fait de lui l'un des principaux candidats sur le marché des transferts. Manchester City pourrait utiliser les fonds issus de sa vente pour renforcer d'autres secteurs de l'effectif, en ciblant notamment des joueurs comme Elliot Anderson de Nottingham Forest.

L'Atletico Madrid devra rivaliser avec les clubs italiens dans cette course. Les performances réussies du joueur à San Siro n'ont pas été oubliées, et des géants comme la Juventus surveillent attentivement sa situation à Manchester. Cependant, l'intérêt du joueur lui-même pour jouer en La Liga et travailler sous les ordres de Simeone augmente les chances de l'Atletico.