Graham Potter s'exprime avant le match contre la France en play-offs de la Coupe du Monde 2026

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Suède, Graham Potter, n'a pas caché son excitation avant le match contre la France dans le cadre des 1/16es de finale de la Coupe du Monde. Cette rencontre, qui se déroulera dans le New Jersey, devrait être l'un des chocs les plus attendus du tournoi. L'ancien coach de Chelsea a reconnu la force de l'adversaire tout en soulignant que son équipe était prête à créer la sensation. C'est ce qu'indique le site Goal.com.

À l'issue de la phase de groupes, la Suède a terminé troisième avec 4 points, décrochant ainsi son ticket pour le tour suivant. Après un match nul 1-1 contre le Japon lors de la rencontre décisive, les Scandinaves affronteront en play-offs l'une des meilleures équipes du monde : la France. Selon Goal.com, Potter a déclaré que de tels matchs sont le rêve d'enfance de tout entraîneur et de tout footballeur.

Un test sérieux face aux géants

L'équipe de France, dirigée par Didier Deschamps, a réalisé un parcours sans faute en phase de groupes. Ils ont remporté tous leurs matchs, concluant par une victoire convaincante 4-1 contre la Norvège. L'attaque française, portée par des stars comme Kylian Mbappe, Michael Olise et Ousmane Dembele, représente une menace sérieuse pour n'importe quelle défense.

"Ce sera tout simplement un match fantastique. Affronter la France en phase finale de Coupe du Monde, on ne peut pas imaginer mieux. Ils sont l'une des meilleures équipes au monde et nous avons un respect immense pour eux, mais nous attendons ce match avec impatience", a souligné Graham Potter dans une interview accordée au site officiel de la Fédération suédoise de football.

Préparation stratégique et opportunités

L'équipe nationale de Suède quitte son camp de base à Dallas pour se rendre dans le New Jersey, où se jouera le match. La tâche principale du staff technique est de stopper l'attaque française, qui a marqué 17 buts lors des six derniers matchs. Potter a admis que l'adversaire dispose de joueurs de classe mondiale à chaque ligne et que leur entraîneur sait parfaitement comment gagner.

Ce choc sera certainement intéressant pour les passionnés de football, car la question est de savoir si le style tactique de Graham Potter et le jeu discipliné de la Suède seront efficaces contre une France étoilée. Le match aura lieu mardi, et le prix d'une erreur s'annonce très élevé.