Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?

Abduqodir Khusanov a réalisé une prestation solide lors du premier match de Manchester City sous la direction d'Enzo Maresca, intégrant le groupe des meilleurs joueurs de l'équipe selon les statistiques. Le portail Flashscore a attribué une note de 7,2 au défenseur ouzbek pour sa performance face à l'Inter.Il a joué l'intégralité de la rencontre, a été testé à deux postes différents en défense et a même failli inscrire le but de la victoire. Son échec lors de la séance de tirs au but n'a en rien entaché sa régularité tout au long du temps réglementaire.

Khusanov s'est classé parmi les meilleurs joueurs de City

Le portail Flashscore, qui évalue les actions des joueurs sur le terrain sur la base de données statistiques

Abduqodir Khusanov a accordé une note de 7,2.Avec ce résultat, le joueur ouzbek, aux côtés de l'ailier brésilien Savio

a enregistré la cinquième meilleure note au sein de l'effectif de Manchester City.Les meilleures notes obtenues par les Citizens se répartissent ainsi :

Joueur

Note Antoine Semenyo 8,0 Divin Mubama 7,5 Nico González 7,5 Vitor Reis 7,5 Abduqodir Khusanov 7,2 Savio 7,2 Les notes statistiques lors des matches amicaux ne constituent pas l'avis officiel des entraîneurs. Cependant, elles permettent de quantifier à travers les chiffres les duels, les passes, les interventions défensives et l'activité globale du joueur.

À cet égard, le fait que Khusanov ait décroché l'une des cinq meilleures notes de l'équipe montre qu'il a fait forte impression lors du premier test de Maresca.

90 minutes et deux rôles différents

Abduqodir Khusanov a débuté la rencontre dans le onze titulaire et est resté sur la pelouse jusqu'au coup de sifflet final. Côté mancunien, seuls le gardien Gianluigi Donnarumma et Rico Lewis ont également disputé l'intégralité de la partie. Les feuilles de match confirment que Khusanov a débuté et n'a pas été remplacé.

En première période, il a évolué en charnière centrale aux côtés de Joško Gvardiol. Après la pause, en raison de nombreux changements tactiques, Khusanov a été repositionné au poste d'arrière droit.

Cette décision visait à tester la capacité du joueur ouzbek à accomplir plusieurs tâches simultanément :

stopper les ailier rapides adverses ;

initier les phases offensives depuis la ligne arrière lors de la possession du ballon ;

couvrir l'espace laissé libre par les montées de Rico Lewis ;

revenir dans l'axe de la défense selon les situations de jeu.

Le fait que Khusanov ait évolué à deux postes différents pendant 90 minutes lors de ce match de préparation témoigne du test exigeant mené par Maresca concernant sa condition physique et sa flexibilité tactique.

Khusanov aurait pu inscrire le but de la victoire

Le défenseur ouzbek ne s'est pas contenté de défendre autour de sa surface de réparation. Il est également monté prêter main-forte à l'attaque lorsque l'occasion se présentait.

En seconde période, Khusanov a participé à l'une des actions les plus dangereuses devant le but de l'Inter. Un ballon repoussé lui est parvenu, et le défenseur a armé une frappe en déséquilibre. Alors que le cuir prenait le chemin des filets, un défenseur adverse l'a sauvé in extremis sur sa ligne.

Cette action a prouvé que Khusanov aurait pu s'offrir le but de la victoire. Elle a également illustré le fait que le système de Maresca n'impose pas aux défenseurs de rester strictement en arrière-garde, mais les encourage à participer aux phases offensives lorsque l'opportunité se présente.

En fin de match, le joueur ouzbek a écopé d'un carton jaune pour une faute. Selon certains rapports, l'avertissement a été distribué à la 82e minute, tandis que d'autres indiquent la 83e minute.

Pourquoi Semenyo a-t-il obtenu la meilleure note ?

Flashscore a désigné Antoine Semenyo comme le meilleur joueur de Manchester City avec une note de 8,0.

L'ailier ghanéen s'est montré très actif sur le flanc gauche en première mi-temps. En mettant constamment la pression sur la défense de l'Inter, il a également contribué directement à l'unique but des Citizens.

Au cours du premier quart d'heure, Semenyo a débordé son vis-à-vis sur l'aile gauche avant de centrer devant le but. Divin Mubama a ensuite repris à bout portant pour ouvrir le score.

L'Inter a réagi à peine six minutes plus tard. Sur un centre de Federico Dimarco, Benjamin Pavard a propulsé le ballon au fond des filets pour égaliser. Le premier but est attribué à la 13e ou 14e minute selon les sources, tandis que celui de Pavard est indiqué à la 19e ou 20e minute.

City a dominé la seconde période

Au retour des vestiaires, Enzo Maresca a profondément renouvelé son effectif. Des joueurs tels que Nico González, Vitor Reis, Rayan Aït-Nouri, Ryan McAidoo et Max Alleyne ont fait leur entrée sur le terrain.

Ce sang neuf a apporté vitesse et dynamisme au jeu de Manchester City. Les Mancuniens ont monopolisé le ballon, contraignant l'adversaire à reculer dans sa propre surface.

Surtout :

la complicité sur les ailes entre Savio et Ryan McAidoo ;

l'activité de Nico González dans l'entrejeu ;

l'apport offensif d'Aït-Nouri ;

les montées tranchantes de Vitor Reis sont apparues très menaçantes.

Les tentatives de Vitor Reis et Ryan McAidoo ont touché la transversale. Bien que l'Inter ait subi une forte pression dans les derniers instants, le club italien a présenré le score nul jusqu'au terme du temps réglementaire.

L'erreur aux tirs au but a-t-elle éclipsé l'ensemble de la performance ?

Le score étant de 1-1 à la fin du temps réglementaire, le vainqueur a dû être désigné lors de la séance de tirs au but.

La séance a mal tourné pour Manchester City. Rayan Aït-Nouri a manqué sa tentative inaugurale. Khusanov s'est présenté en deuxième position pour City, mais sa frappe a heurté le montant.

Ensuite, le penalty de Nico González a été repoussé par le gardien de l'Inter. Seul Claudio Echeverri a converti son tir côté mancunien. Le club italien s'est ainsi imposé 3-1 dans cette séance.

L'échec sur penalty constitue une fin amère pour Khusanov. Néanmoins, il serait injuste de juger les 90 minutes réalisées par le joueur sur cette seule action.

Durant le temps réglementaire, il a :

commis aucune erreur majeure ;

rempli deux rôles défensifs distincts ;

facilité la relance propre de l'équipe ;

participé aux phases offensives ;

frôlé l'anonymat d'un but ;

disputé l'intégralité de la rencontre.

La note de 7,2 décernée par Flashscore démontre que, malgré la déveine sur penalty, sa prestation globale a été jugée positivement.

Qu'est-ce qui pourrait plaire à Maresca chez Khusanov ?

Enso Maresca prône un style de jeu fondé sur la possession et exige des permutations fréquentes entre les joueurs. Dans un tel système, un défenseur ne se limite pas à neutraliser l'attaquant adverse.

Il lui est demandé de :

faire preuve de sérénité balle au pied ;

distribuer des passes précises sous pression ; pouvoir évoluer à plusieurs postes ; prendre part aux offensives lors des phases de construction ; récupérer son replacement défensif en un éclair dès la perte du ballon. La capacité de Khusanov à disputer l'intégralité du match dans l'axe et sur le flanc droit de la défense fait de lui un profil précieux pour Maresca.

Notamment si la question du latéral droit ne trouve pas de solution définitive au cours de la saison, il est tout à fait envisageable que l'entraîneur fasse à nouveau appel au joueur ouzbek à ce poste. Il s'agit là d'une conclusion analytique tirée des choix tactiques observés lors de cette rencontre.

Quel a été le principal point positif pour Khusanov ?

Le premier match de Manchester City de l'ère Maresca s'est soldé par une défaite aux tirs au but. Toutefois, cette confrontation a également envoyé des signaux très encourageants pour Abduqodir Khusanov.

Il a tenu bon pendant 90 minutes, appliqué les différentes consignes tactiques du nouvel entraîneur et figuré parmi les meilleurs éléments de l'équipe dans les évaluations statistiques.

L'incident sur penalty sera vite oublié. Le staff technique retiendra surtout la fiabilité, la discipline tactique et la polyvalence affichées par le joueur tout au long du match.

Désormais, la grande interrogation est la suivante : Khusanov parviendra-t-il à gagner la confiance de Maresca lors des prochaines échéances et à s'imposer durablement dans le onze titulaire de Manchester City ? Partagez vos avis dans les commentaires !

Endi asosiy savol shu: Husanov keyingi uchrashuvlarda ham Mareskaning ishonchini qozonib, «Manchester Siti» boshlang‘ich tarkibidagi o‘rnini mustahkamlay oladimi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!