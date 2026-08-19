Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a reconnu ouvertement que le retard dans la décision finale attendue concernant les 115 chefs d'accusation visant Manchester City pour des infractions financières suscitait la frustration du public. Selon Goal.com, malgré la fin des audiences à la fin de 2024, aucune conclusion claire n'a encore été rendue, ce qui soulève de nombreuses questions dans le monde du football. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Rappelons que les premières accusations visant Manchester City avaient été annoncées en février 2023. Les longues audiences menées par une commission indépendante ne se sont achevées qu'en décembre 2024. Pourtant, aucune décision arbitrale finale n'a été publiée depuis, ce qui suscite les protestations des supporters et des experts.

Une procédure indépendante et ses complexités

Dans une interview accordée à talkSPORT, Richard Masters a livré son point de vue sur la situation. Selon lui, chaque jour qui passe rapproche le public du résultat final, mais la procédure doit être menée dans le strict respect de toutes les règles établies.

Le directeur général de la ligue a souligné qu'il était lui aussi conscient de la longueur de la procédure et qu'elle provoquait une frustration compréhensible. Tout en reconnaissant que le processus avait pris plus de temps que prévu, il a rappelé que la Premier League devait, de son côté, respecter rigoureusement les règles en vigueur.

Masters a déclaré que la mission et le devoir essentiels de l'organisation consistaient à garantir qu'une commission indépendante fasse toute la lumière sur la vérité derrière les graves accusations. Quelle que soit la durée de la procédure, la priorité reste que justice soit rendue.

Comparaison avec l'affaire Chelsea

Le directeur de la Premier League a également cité en exemple les situations concernant d'autres clubs, notamment Chelsea. Le club londonien avait été condamné à une amende de 10 millions de livres sterling pour des irrégularités financières passées et avait reçu une interdiction de transferts avec sursis.

Richard Masters a toutefois souligné que l'affaire Manchester City était fondamentalement différente de celle de Chelsea. La nouvelle direction de Chelsea avait volontairement fourni aux enquêteurs toutes les informations nécessaires, ce qui avait permis de parvenir à un accord négocié sur les sanctions.

La procédure judiciaire concernant Manchester City suit une tout autre voie en raison de l'absence de preuves complètes et de témoins clés, ainsi que de facteurs historiques complexes. Il a été indiqué que les audiences contradictoires de la commission restaient la seule voie possible, ce qui expliquait ces retards légaux.