Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés

Cristiano Ronaldo La nouvelle d’un éventuel mariage de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez a provoqué un véritable remue-ménage à Madère. Le samedi 8 août, des centaines de personnes se sont rassemblées autour de la cathédrale, attendant la star du football, téléphones prêts à filmer.

Mais ni le « marié » ni la « mariée » ne sont arrivés après des heures d’attente. Lorsque les portes de la cathédrale se sont ouvertes, les fans ont compris qu’ils assistaient au mariage d’un tout autre couple.

Des centaines de personnes sont venues voir Ronaldo

Une rumeur s’est répandue parmi les habitants et les passionnés de football : Cristiano Ronaldo devait épouser sa compagne de longue date, Georgina Rodríguez, précisément à Madère.

La rumeur s’est propagée à une vitesse fulgurante.

Des centaines de personnes se sont réunies autour de la cathédrale du centre-ville. Beaucoup espéraient voir de leurs propres yeux l’attaquant d’Al-Nassr et Georgina arriver, et immortaliser ce moment historique avec leur téléphone.

Certains fans ont attendu longtemps devant la cathédrale.

Mais les principaux intéressés ne sont jamais apparus.

Les portes se sont ouvertes, mais un autre couple est sorti à la place de Ronaldo

Alors que l’attente atteignait son comble, les portes de la cathédrale se sont ouvertes.

Les gens ont levé leurs téléphones et leurs appareils photo, prêts à filmer Ronaldo et Georgina.

Pourtant, c’est un tout autre couple de jeunes mariés — Nicole et Fabio — qui est sorti.

C’est alors que la véritable nature de l’événement a été révélée : un mariage avait bien lieu dans la cathédrale ce jour-là, mais il n’avait absolument aucun lien avec Cristiano Ronaldo.

Ainsi, les centaines de personnes venues assister au mariage de la star du football sont devenues par hasard les « invités » du jour le plus important d’une autre famille.

La réaction de Ronaldo a rendu la situation encore plus amusante

Le plus drôle, c’est que l’histoire est également parvenue aux oreilles de Cristiano Ronaldo lui-même.

Le footballeur portugais a laissé, sous une publication diffusée en ligne à propos de cette histoire, des émojis hilares montrant qu’il prenait la situation avec humour.

Il n’a toutefois pas confirmé la rumeur.

Ainsi, le « mariage de Ronaldo » à Madère est devenu l’un des événements les plus commentés de la journée, même sans la présence du footballeur.

Le principal mystère reste entier

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez vivent ensemble depuis de nombreuses années. Il est donc naturel que toute information sur leur éventuel mariage suscite un vif intérêt du public.

Mais le footballeur n’a pour l’instant communiqué ni date ni lieu précis pour le mariage.

L’événement de Madère a toutefois montré une chose : la moindre information non confirmée sur le mariage de Ronaldo suffit à faire descendre des centaines de personnes dans la rue.

Cette fois, les fans n’ont pas assisté à un mariage de stars, mais au jour heureux d’un couple nommé Nicole et Fabio.

Quant à Ronaldo, il a suivi toute l’affaire avec quelques émojis rieurs.

La principale question reste désormais ouverte : Quand aura lieu le véritable mariage de Cristiano et Georgina ?

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