L’installation de l’antenne de communication de la Station spatiale internationale reportée

La récente sortie extravéhiculaire à bord de la Station spatiale internationale a rencontré des difficultés imprévues, empêchant l’achèvement complet de sa mission principale. Selon les informations diffusées par l’agence TASS, l’astronaute de la NASA Anil Menon et la représentante de l’Agence spatiale européenne Sofi Adeno sont sortis dans l’espace pour effectuer des tâches à l’extérieur de la station orbitale. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Cette sortie dans l’espace a duré au total 6 heures et 23 minutes. L’objectif principal de l’opération était de remplacer l’ancienne antenne assurant une communication stable entre la Station spatiale internationale et le centre de contrôle au sol de Houston. Toutefois, des retards techniques survenus pendant les travaux ont modifié les plans.

L’ancienne antenne a été démontée, mais la nouvelle n’a pas été installée

Les astronautes ont réussi à démonter l’ancien équipement. Cependant, en raison des décalages du calendrier et des obstacles rencontrés, l’installation de la nouvelle antenne n’a pas pu être achevée au cours de cette même sortie.

Selon le plan des spécialistes, l’installation du nouveau modèle d’équipement de communication sera entièrement achevée lors de l’une des prochaines sorties extravéhiculaires. Ainsi, l’objectif principal de cette mission spatiale n’a pour l’instant été considéré que comme partiellement réalisé.

Un événement historique et les prochaines étapes

Malgré ces difficultés, la sortie actuelle restera un événement historique important pour l’astronautique française. Sofi Adeno est devenue la première Française de l’histoire à travailler dans l’espace. Pour son partenaire Anil Menon, il s’agissait de sa deuxième sortie à l’extérieur de la station spatiale.

Les spécialistes de la Station spatiale internationale travaillent actuellement à prévenir les interruptions du système de communication et à préciser la date de la prochaine sortie dans l’espace. Le rétablissement complet des communications avec le centre de contrôle de Houston reste l’une des priorités des prochains jours.