Jamal Musiala s’écroule encore sur le terrain lors d’un match amical

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Jamal Musiala s’écroule encore sur le terrain lors d’un match amical

Le milieu du Bayern Munich Jamal Musiala s’est de nouveau effondré et a perdu connaissance sur le terrain lors du match amical contre Heidenheim. Selon AS, cet incident inquiétant soulève de sérieuses questions sur la condition physique du joueur, récemment revenu après une grave blessure. Goal.com le rapporte .

Des inquiétudes persistantes concernant sa santé

L’incident s’est produit seulement quatre minutes après l’entrée du joueur en jeu. Musiala a remplacé un coéquipier à la 61e minute, mais il s’est rapidement senti mal et est tombé loin du ballon. Des médecins ont été immédiatement appelés sur le terrain. Bien qu’un peu désorienté, le joueur a finalement quitté la pelouse en marchant, aidé par le personnel médical.

Cet incident inquiétant s’est produit malgré le fait que Musiala ait passé avec succès tous les examens médicaux avant le match. L’entraîneur Vincent Kompany avait décidé de lui donner du temps de jeu, aucun problème sérieux n’ayant été détecté et les conditions météorologiques étant moins chaudes qu’auparavant.

Cependant, le fait que cet épisode survienne peu après un incident similaire lors du match contre le RB Leipzig inquiète fortement les supporters et les responsables du club. Ce jour-là, Musiala était entré en jeu comme remplaçant et avait marqué, avant de montrer des signes de faiblesse. Son coéquipier Ismaïl Saibari avait réagi rapidement pour l’empêcher de tomber lourdement.

La réaction du club et les précédentes blessures

Selon Bild, les températures élevées à Munich pourraient avoir provoqué des problèmes de circulation sanguine. Après l’incident, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a tenté de rassurer les supporters, soulignant que le plus important était que le joueur se porte bien.

Cette série d’incidents prend une importance particulière dans le contexte des graves blessures subies par le milieu de terrain. Musiala s’était fracturé le tibia lors de la Coupe du monde des clubs 2025, ce qui l’avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Malgré son retour en janvier, il avait également dû s’entraîner à part sous la supervision du staff médical en raison d’une gêne à la cheville.

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Jahongir Tursunov
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