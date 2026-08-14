Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke

L’un des représentants les plus brillants et talentueux du football ouzbek — Umarali Rakhmonaliyev pourrait connaître un tournant majeur dans sa carrière. Le vice-champion de France de Ligue 1, Lens a entamé des démarches sérieuses pour recruter notre compatriote de 22 ans.

Selon les informations publiées par plusieurs médias sportifs européens de renom, notamment les-transferts.com, topmercato.com et 433foot.fr la direction du club français souhaite poursuivre son expérience réussie sur le marché ouzbek.

Dans les pas de Khusanov : la confiance de Lens envers le football ouzbek

Selon le journaliste français Kevin Karrer, le directeur sportif de Lens, Jean-Louis Leca a personnellement Rakhmonaliyev à l’œil et en a fait sa priorité.

Cet intérêt n’est pas le fruit du hasard :

à l’été 2023, Lens avait recruté le défenseur central Abdukodir Khusanovpour seulement 450 000 euros ;

Après avoir brillé pendant un an et demi en Ligue 1 et en Ligue des champions, Khusanov a été vendu en janvier 2025 à « Manchester City» pour 40 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 10 millions d’euros de bonus ;

Après ce bénéfice record, le club français prévoit de lancer un autre talent ouzbek sur la grande scène.

Champion d’Azerbaïdjan et début remarqué en Ligue des champions

Le prestigieux média azerbaïdjanais 90plus a également confirmé l’intérêt porté à Rakhmonaliyev. Formé au Bunyodkor, puis transféré du Rubin Kazan au Sabah de Bakou, le milieu de terrain est devenu un véritable leader en Azerbaïdjan.

Avec le Sabah, Umarali est devenu champion d’Azerbaïdjan et double vainqueur de la Coupe nationale . Malgré son positionnement de milieu défensif, il a disputé 36 matchs la saison dernière et inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives .

Lors de la nouvelle saison 2026/2027, il a participé à 6 matchs des qualifications de la Ligue des champions de l’UEFA et grandement contribué à la qualification de son équipe pour les play-offs. Les 19 et 25 août, le Sabah affrontera le club israélien de l’Hapoël Beer-Sheva pour une place en phase de groupes.

Si les négociations aboutissent, Rakhmonaliyev suivra la voie d’Abdukodir Khusanov et fera un pas audacieux vers l’élite du football mondial en passant par le championnat de France.

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