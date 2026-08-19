Le Real Madrid aurait fait une offre basse pour Rodri

Les détails de l’une des affaires les plus retentissantes du mercato estival ont été révélés. Selon El Chiringuito TV, le Real Madrid et le FC Barcelone se sont livrés une lutte acharnée pour Rodri, la star espagnole qui a remporté le Ballon d’or cette année. Cependant, la première offre financière du club merengue a surpris la direction de Manchester City comme les spécialistes. Goal.com rapporte .

L’écart financier et l’impuissance de Madrid

Selon des sources, la direction du Real Madrid, menée par Florentino Pérez, n’aurait proposé qu’une somme très modeste, inférieure à 40 millions d’euros, pour Rodri. Cette offre du club aux 15 titres de Ligue des champions ne correspondait absolument pas au statut du joueur ni à ses immenses accomplissements avec l’équipe nationale espagnole. Même après avoir relevé son offre à environ 45 millions d’euros, les Madrilènes ne l’ont pas jugée suffisamment sérieuse à Manchester City.

Malgré une récente blessure et son âge, le milieu défensif de 30 ans, vainqueur de 13 trophées majeurs avec le club anglais, est considéré comme un joueur de classe mondiale. Il était donc logique que Manchester City exige une somme plus importante pour son transfert.

La décision ferme de la Catalogne et la victoire du Barça

Alors que le Real Madrid hésitait, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a lancé une offensive décisive pour atteindre l’objectif prioritaire de son équipe. La direction catalane savait parfaitement qu’un joueur expérimenté était indispensable au milieu de terrain après la blessure de Frenkie de Jong. Le Barça a finalement trouvé un accord avec Manchester City sur une offre totale comprenant 60 millions d’euros garantis et 11 millions d’euros de bonus supplémentaires.

Présenté officiellement au stade Spotify Camp Nou, Rodri a signé un contrat avec le club catalan jusqu’en 2030. Ce transfert est considéré comme une étape majeure du nouveau projet de Hansi Flick, Rodri devant être à la fois un leader et un soutien essentiel pour les jeunes joueurs.

Lors de sa présentation, Rodri n’a pas caché l’intérêt d’autres clubs, notamment du Santiago Bernabéu. « C’était une décision difficile. Tout d’abord, il n’a pas été facile de quitter City, qui m’a tant apporté et avec qui j’ai vécu des moments heureux. Je leur suis reconnaissant d’avoir facilité mon départ », a déclaré le joueur lors de ses premiers mots avec sa nouvelle équipe.