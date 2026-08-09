Un homme découvre après 8 ans que sa femme est génétiquement de sexe masculin

À la veille du mariage, la femme avait déclaré ne souffrir d’aucun problème de santé. Le couple s’est ensuite marié et a vécu ensemble pendant huit ans.

Cependant, des années plus tard, l’homme a découvert que son épouse était génétiquement de sexe masculin. Cette information aurait été totalement inattendue pour lui.

La principale question porte sur la raison pour laquelle cette caractéristique n’a pas été détectée avant le mariage ou au cours de leurs huit années de vie conjugale. Aucune information précise n’a encore été fournie sur l’examen médical qui aurait révélé cette situation.

D’autres détails de l’affaire n’ayant pas été divulgués, de nombreuses questions restent encore sans réponse.