Le FC Barcelone a officiellement annoncé avoir conclu un accord spectaculaire sur le marché des transferts et recruté le milieu de terrain de Manchester City, Rodri. Selon Goal.com, le club catalan a présenté le transfert du champion du monde d’une manière originale sur ses réseaux sociaux, en décrivant le joueur comme celui qui transformera radicalement le jeu de l’équipe de l’entraîneur Hansi Flick au milieu de terrain. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Cet accord, devenu l’un des événements les plus retentissants du mercato, n’a pas été facile à conclure. La direction du FC Barcelone a dû livrer une bataille acharnée à son éternel rival, le Real Madrid, pour s’attacher les services de l’international espagnol. Après des négociations intenses, les Catalans ont toutefois réussi à attirer leur priorité du mercato, et le joueur ouvre désormais un nouveau chapitre en Catalogne.

Un contrat financier record

Pour parvenir à un accord avec Manchester City, le FC Barcelone a mobilisé des ressources financières considérables. Selon les sources, le montant total du transfert du joueur s’élève à 76,5 millions d’euros. Après avoir rejeté les deux premières offres, le champion d’Angleterre a accepté un montant fixe de 60 millions d’euros garanti.

Selon les modalités du contrat, 11,5 millions d’euros supplémentaires de bonus ont été définis comme des objectifs facilement atteignables par les deux clubs. En outre, 5 millions d’euros supplémentaires dépendent des performances individuelles du joueur ainsi que des trophées collectifs remportés avec le club catalan.

Une tradition victorieuse et un retour en Espagne

Ce transfert représente également un retour aux sources pour Rodri. Le joueur avait auparavant brillé dans la capitale espagnole sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, avant de connaître d’immenses succès en Premier League et sur la scène européenne. Rodri arrive à Barcelone avec un palmarès et des titres d’une richesse rare dans l’histoire du football mondial.

Outre ses succès en club en Angleterre, il a notamment été l’un des principaux artisans des victoires récentes de l’équipe nationale espagnole. Son sacre à l’Euro 2024, le prestigieux Ballon d’Or et sa victoire à la Coupe du monde 2026 montrent qu’il a atteint le sommet de sa carrière.