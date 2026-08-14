Ronaldo s’est marié en secret : que contient le contrat de mariage ?

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont officiellement fondé une famille après près de dix ans de relation. Le couple a célébré une cérémonie civile privée le 11 août dans sa résidence de Cascais, au Portugal. La cérémonie a été organisée dans un tel secret que la mère et les frères et sœurs du footballeur n’y ont même pas assisté. Le mariage a également été confirmé par les représentants de Ronaldo.

Mais un élément a suscité encore plus d’intérêt que la cérémonie elle-même : Ronaldo et Georgina ont signé un contrat spécial la veille de leur mariage. Selon celui-ci, leurs biens seront gérés séparément.

Tout s’est passé le 11 août à Cascais

Selon les documents de mariage obtenus par le journal portugais Jornal de Notícias, la cérémonie civile s’est tenue le 11 août au domicile du couple à Cascais. Cette date n’a pas été choisie au hasard : un an plus tôt, le 11 août 2025, Ronaldo et Georgina avaient annoncé leurs fiançailles.

Le mariage n’a pas pris la forme d’une grande fête publique ni d’un spectacle réunissant des centaines d’invités, mais a été organisé dans un cercle très restreint.

Les cinq enfants du couple — Cristiano Junior, Eva, Mateo, Alana Martina et Bella Esmeralda — ont également assisté à la cérémonie.

Qui étaient les quatre témoins ?

Le document de mariage mentionne quatre témoins.

Il s’agit notamment de Miguel Paixão, ami de Ronaldo depuis ses années au Sporting, d’Ivana Rodríguez, la sœur de Georgina, du joaillier José Rodríguez Sangil et de son épouse Mónica González Martínez.

Ainsi, l’un des couples les plus célèbres du monde du football a choisi de passer le jour le plus important de sa vie entouré de sa famille et de ses proches, plutôt que de le célébrer en grande pompe.

Pourquoi la mère de Ronaldo n’a-t-elle pas assisté à la cérémonie ?

L’un des détails les plus commentés a été l’absence de Dolores Aveiro, la mère de Ronaldo, ainsi que de ses frères et sœurs lors de la cérémonie.

Cette situation a donné lieu à diverses spéculations dans la presse portugaise sur d’éventuels désaccords familiaux. Cependant, aucune information fiable ne confirme pour l’instant l’existence d’un tel conflit.

Au contraire, Dolores et la sœur de Ronaldo, Katia, ont réagi chaleureusement à la publication du couple annonçant son mariage sur les réseaux sociaux, en y laissant un cœur. Il n’y a donc aucune raison d’associer automatiquement leur absence à une querelle familiale.

Un document important signé la veille du mariage

Le 10 août, soit la veille du mariage, Ronaldo et Georgina ont officialisé leur contrat de mariage dans une étude notariale de Lisbonne.

Le document prévoit un régime de séparation des biens Selon ce régime, chaque partie conserve à son nom les biens qu’elle possédait avant le mariage. Les actifs achetés personnellement après le mariage ne deviennent pas automatiquement des biens communs. Les biens acquis ensemble peuvent toutefois appartenir aux deux époux.

Ce choix constitue une démarche juridique particulièrement importante pour un sportif disposant d’un patrimoine aussi considérable que Ronaldo.

Georgina n’a pas pris le nom de Ronaldo

Les documents de mariage révèlent un autre détail intéressant.

Ni Ronaldo ni Georgina n’ont changé de nom après le mariage. Georgina Rodríguez a conservé son nom de famille.

Le document indique comme adresse de résidence permanente du couple l’Arabie saoudite et plus précisément sa capitale, Riyad. Ronaldo y joue pour le club d’Al-Nassr.

Un petit symbole sur les bagues

Après le mariage, le couple a publié sur les réseaux sociaux une photo de ses mains ornées de bagues.

On y voyait un symbole faisant référence à leurs prénoms : « C ❤️ G » Ce simple détail a suscité un grand intérêt et symbolisé la conclusion, par un mariage officiel, d’une relation de plusieurs années.

Le football a repris après le mariage

Après cette grande célébration, il n’y a pas non plus eu de longue lune de miel.

Selon certaines informations, Ronaldo est rapidement retourné en Arabie saoudite pour rejoindre les entraînements d’Al-Nassr. Le footballeur de 41 ans poursuit sa préparation pour la nouvelle saison.

Ainsi, une relation de près de dix ans, une grande famille de cinq enfants et un mariage longtemps évoqué ont finalement trouvé leur conclusion officielle.

Mais Ronaldo et Georgina ont vécu cet événement à leur manière : une cérémonie privée plutôt qu’un spectacle public luxueux, peu de témoins et un contrat financier soigneusement établi la veille du mariage.

Le plus surprenant est que le mariage de l’un des footballeurs les plus célèbres du monde n’a pas eu lieu devant des millions de fans, mais chez lui et dans le cercle le plus restreint.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.