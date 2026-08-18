Rodri se dit prêt à jouer pour le FC Barcelona

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Rodri se dit prêt à jouer pour le FC Barcelona

Le capitaine de la sélection espagnole, Rodri, s’est exprimé sur son avenir au sein de l’équipe, ses projets avec l’entraîneur Hansi Flick et les jeunes stars du club lors de sa conférence de presse après avoir officiellement rejoint le FC Barcelona. Le footballeur, qui a signé un contrat jusqu’en 2030, a fermement assuré être prêt à entrer immédiatement sur le terrain avec sa nouvelle équipe. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon des informations publiées par ixbt.com et d’autres sources, Rodri n’avait pas encore reçu son numéro lors de la présentation, mais il a posé avec un maillot portant la durée de son contrat. Il a déclaré être heureux de rejoindre le projet catalan, ajoutant que les résultats du club ces dernières années et ses grandes ambitions sur la scène européenne l’avaient séduit.

L’influence de Hansi Flick et le plan de développement

Le joueur expérimenté n’a pas caché que son échange avec l’entraîneur du FC Barcelona, Hansi Flick, avait fortement influencé sa décision. Le technicien allemand a salué le potentiel de progression de Rodri et indiqué qu’il pourrait l’aider à corriger certaines lacunes dans son jeu.

“Flick m’a montré un grand intérêt. J’ai encore beaucoup de possibilités de progresser et l’entraîneur peut m’aider à perfectionner davantage mon jeu,” a déclaré Rodri dans son interview. Il a également reconnu que le FC Barcelona avait enchaîné les succès en championnat d’Espagne ces dernières saisons et franchissait aussi des étapes importantes sur la scène internationale.

Les futures associations et l’ambiance au sein de l’équipe

Lors de la conférence de presse, Rodri a également évoqué son envie de jouer aux côtés du jeune talent de l’équipe, Lamine Yamal. Selon lui, les qualités individuelles et le jeu collectif de Yamal constituent une partie essentielle du projet du FC Barcelona, et ils pourraient révéler pleinement leur potentiel en évoluant ensemble.

Les débuts de Rodri avec le FC Barcelona et son influence sur le jeu de l’équipe retiennent l’attention des spécialistes et des supporters. L’expérience du capitaine de la sélection espagnole devrait aider les Catalans à connaître le succès tant en championnat national qu’en Ligue des champions.

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Jahongir Tursunov
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