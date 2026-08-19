Xabi Alonso explique pourquoi Austin MacPhee a rejoint le staff de Chelsea

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a commenté sa décision de recruter Austin MacPhee, spécialiste expérimenté des coups de pied arrêtés à Aston Villa. Selon lui, attirer des experts hautement qualifiés dans des domaines spécifiques est une étape importante pour permettre aux Blues de réduire l’écart avec les leaders de la Premier League. Avec ce remaniement du staff, le club a montré son ambition de progresser dans tous les aspects du jeu. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à la publication Men In Blazers Network, Xabi Alonso a particulièrement souligné l’importance de l’arrivée du nouvel entraîneur pour l’évolution du club. Après avoir trouvé un accord avec Aston Villa sur l’indemnité de transfert, le technicien écossais a rejoint Stamford Bridge à la fin du mois de juillet et a rapidement commencé à intégrer ses idées tactiques à la préparation de la saison de l’équipe.

Expérience et adaptation

Austin MacPhee s’était forgé une solide réputation en transformant l’équipe d’Aston Villa dirigée par Unai Emery en une formation redoutable sur coups francs et corners. Xabi Alonso disputant sa première saison dans le football anglais, il est naturellement précieux de pouvoir compter sur des spécialistes qui connaissent parfaitement le contexte local.

“Nous voulons avoir les meilleurs spécialistes dans leurs domaines. Austin possède évidemment une grande expérience en Premier League”, a déclaré Xabi Alonso. Selon lui, il est essentiel pour le staff de s’adapter rapidement aux exigences du championnat anglais, tandis que l’expérience acquise la saison dernière par des spécialistes comme Ben Roberts et Austin MacPhee sera d’une grande aide dans la préparation de chaque match.

Cole Palmer et les projets à venir de l’équipe

Parallèlement aux changements opérés dans le staff, Xabi Alonso travaille également à renforcer le jeu de Cole Palmer, l’un des principaux leaders sur le terrain. La saison dernière, les performances de l’international anglais ont manqué de régularité en raison de blessures et de problèmes physiques. L’entraîneur est toutefois convaincu qu’en le relançant sur les plans physique et tactique, il pourra l’aider à retrouver sa meilleure forme sportive.

Selon des informations publiées par le Daily Mail, Xabi Alonso a expliqué que la première étape de son plan pour relancer le joueur de 24 ans reposait sur une préparation physique complète. Le footballeur doit se sentir pleinement rétabli et prêt à donner le maximum sur le terrain. Ce n’est qu’ensuite qu’il pourra retrouver confiance, prendre plaisir dans le système collectif et remplir pleinement ses missions.