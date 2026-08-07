En Afghanistan, un père a présenté sa fille comme un garçon pendant 10 ans
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En Afghanistan, un père a présenté sa fille comme un garçon pendant dix ans afin qu’elle puisse être scolarisée et vivre plus librement. Son apparence a été modifiée et elle a été présentée à son entourage comme le fils de la famille.
Grâce à cela, la jeune fille a pu aller à l’école, sortir plus librement et bénéficier de possibilités limitées pour de nombreuses filles. La décision de son père lui a permis d’étudier et de se sentir plus libre.
Dans certains pays, les filles sont soumises à de fortes restrictions concernant l’accès à l’éducation, la liberté de se déplacer dans les lieux publics et le choix indépendant de leur avenir. Dans ces conditions, beaucoup sont privées de la possibilité d’étudier et d’apprendre un métier.
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