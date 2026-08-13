Une famille moscovite accueille son 15e enfant

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Une famille moscovite accueille son 15e enfant

Un heureux événement s’est produit dans une famille moscovite : à 41 ans, Nadejda Rogova est devenue mère pour la 15e fois. Selon les médias russes, le nouveau-né est une petite fille.

Les parents ont donné à leur nouveau-né le prénom de Vera, qui signifie « confiance ». Ainsi, cette famille nombreuse et unie compte désormais 10 filles et 5 garçons qui grandissent ensemble.

Élever 15 enfants, leur donner suffisamment d’affection et faire en sorte que chacun se sente entouré n’est pas facile. Pourtant, Nadejda Rogova souligne que le secret de l’amour et de l’harmonie dans une famille nombreuse réside dans le soutien mutuel.

La mère de famille nombreuse a répondu ainsi à la question de savoir comment tant d’amour pouvait trouver sa place au sein du foyer :

« Dieu donne les enfants, et ils viennent au monde ; avec chaque bébé, Dieu nous accorde encore plus de force et d’amour. À mon avis, le plus important est de prendre les choses avec simplicité, de s’aimer et de s’entraider. Alors, tout se passe au mieux. »

Selon Rogova, l’essentiel dans une famille nombreuse est de créer entre les enfants un climat d’affection, de respect mutuel et d’entraide. La naissance du nouveau bébé est devenue pour la famille une nouvelle source de grande joie et d’amour.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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