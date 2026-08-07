Un blogueur escalade la plus grande montagne de déchets au monde

Un blogueur mexicain a gravi le sommet de la célèbre décharge de Ghazipur, située à Delhi, la capitale de l’Inde, et a filmé l’ascension. En raison de sa taille gigantesque, cette décharge est souvent surnommée « l’Everest des déchets ».

Selon les informations disponibles, la montagne de déchets atteint près de 70 mètres de haut. Elle s’étend sur plus de 28 hectares et abrite plus de 14 millions de tonnes de déchets ménagers.

La décharge de Ghazipur a été mise en service en 1984. Sa fermeture était initialement prévue dans les années 2000. Toutefois, en raison de l’augmentation du volume des déchets, son exploitation a été prolongée à plusieurs reprises et la décharge continue d’accepter de nouveaux déchets.

Les vidéos tournées par le blogueur se sont largement propagées sur les réseaux sociaux, attirant une nouvelle fois l’attention du public sur les problèmes environnementaux de Delhi et la question du recyclage des déchets.