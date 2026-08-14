Ronaldo méconnaissable : le footballeur de 41 ans change radicalement de look !

·16·Monde
Ronaldo méconnaissable : le footballeur de 41 ans change radicalement de look !

Le capitaine d’Al-Nassr Cristiano Ronaldo a surpris ses fans avec son nouveau look. Le footballeur portugais de 41 ans s’est teint les cheveux en rouge et a publié sur les réseaux sociaux une photo de sa nouvelle apparence.

Un nouveau look avant la nouvelle saison

Ronaldo a changé d’apparence à l’approche du début de la nouvelle saison. Al-Nassr d’Arabie saoudite débutera la nouvelle saison de la Saudi Pro League le 15 août face à Al-Fateh.

La nouvelle coiffure du footballeur a rapidement attiré l’attention des fans sur les réseaux sociaux.

Une autre nouveauté dans la vie de Ronaldo

Ronaldo avait également confirmé il y a quelques jours qu’il avait épousé sa compagne de longue date, Georgina Rodríguez.

Le footballeur entame désormais la nouvelle saison avec un nouveau statut familial et un nouveau look.

Cristiano RonaldoAl-NassrGeorgina RodríguezAl-Fateh
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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