Le défenseur central de l’équipe nationale d’Ouzbékistan et du club anglais «Manchester City», Abduqodir Husanov suit une carrière qui suscite un vif intérêt non seulement chez les passionnés de football de son pays, mais aussi dans les pays voisins, notamment auprès des supporters kazakhs.

Selon le prestigieux média kazakh offside.kz , la star du football ouzbek a adressé un message vidéo personnel et sincère à la légende du football kazakh Samat Smakov.

« Je vous souhaite, à vous et à vos fils, beaucoup de réussite ! »

Abduqodir Husanov qisqa videorolik orqali Qozog‘iston milliy terma jamoasining sobiq sardoriga salom yo‘llab, uning oilasi va farzandlariga eng ezgu tilaklarini bildirdi. Samat Smakov ushbu murojaatni o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida e’lon qildi.

« Bonjour, Samat Kabirovitch ! Je vous adresse mes salutations, ainsi qu’à vos fils. Je vous souhaite, à vous et à votre famille, beaucoup de réussite ! » — peut-on entendre dans le message de Husanov.

Offside.kz Selon le rédacteur en chef du site, Kirill Nekhorochev, ce message a été envoyé alors que Smakov venait d’être nommé entraîneur principal d’Atirau et de diriger son premier match avec sa nouvelle équipe.

Samat Smakov — le capitaine légendaire du football kazakh

Samat Smakov est le joueur qui a disputé le plus de matchs dans l’histoire de l’équipe nationale du Kazakhstan. Au cours de sa carrière, il a joué pour Kaïrat, Aktobe et Astana, ainsi que pour Rostselmach en Russie et Rizespor en Turquie.

Six fois champion du Kazakhstan ;

il a été élu quatre fois (en 2004, 2007, 2008 et 2009) meilleur footballeur du pays.

Comme entraîneur, il a travaillé avec Turon, Jetisu, Ielimaï et Ordabasy. Il a également été directeur technique d’Astana et directeur sportif d’Aktobe.

Abduqodir Husanov — le visage du football d’Asie centrale sur la scène mondiale

Aujourd’hui âgé de 22 ans, le défenseur central Abduqodir Husanov est considéré comme l’un des représentants les plus en vue et les plus connus du football d’Asie centrale. Évoluant à Manchester City, notre compatriote a remporté la saison dernière la Coupe d’Angleterre et la Coupe de la Ligue anglaise, enrichissant sa collection de trophées prestigieux en tant que joueur évoluant à l’étranger.

Il a également terminé deuxième de la Premier League anglaise avec les « Citizens », remportant la médaille d’argent du championnat. Le respect mutuel et les relations amicales entre ces deux talents contribuent à renforcer les liens sportifs entre les peuples voisins.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.