À 8 ans, il mesurait 1,98 m : Karan Singh attire désormais l’attention avec une taille proche de 2,5 m !

Indien Karan Singh attire l’attention par sa taille depuis son enfance. À 8 ans, il avait fait la une des médias en mesurant 198 centimètres.

Sa taille approche désormais les 2,50 m

Karan, 17 ans, a récemment indiqué sur sa page de réseau social qu’il mesurait environ 8 pieds 2 pouces, soit 250 centimètres.

La vidéo de sa rencontre avec la légende de la WWE, Le Grand Khali, a suscité un vif intérêt sur Internet.

Sur la vidéo, Karan Singh paraît même plus grand que Le Grand Khali. Celui-ci a dû lever la tête pour lui parler.

Des informations affirment qu’il « continue de grandir »

Les médias étrangers présentent Karan Singh comme un jeune homme de 17 ans mesurant près de 2,5 mètres. Certaines informations affirment qu’il continue encore de grandir.

Sur les réseaux sociaux, ses photos et ses vidéos suscitent de nombreux commentaires.

Selon vous, de combien la taille de Karan Singh pourrait-elle encore augmenter ?