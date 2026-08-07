Un boa géant monté sur un poteau électrique meurt électrocuté

Dans une zone forestière centrale, un boa géant qui tentait de chasser des pigeons est mort électrocuté. L’incident s’est produit sous les yeux des habitants voisins.

Il s’est avéré que le serpent était monté sur un poteau électrique où passaient des câbles afin de s’approcher des pigeons. En se déplaçant le long des lignes électriques, il a touché une partie sous tension. Après une violente décharge, le boa est resté inanimé sur le poteau.

Les habitants, témoins de cette scène inattendue, ont été stupéfaits. Des images de l’incident auraient également été diffusées sur les réseaux sociaux.

Cet événement montre les dangers auxquels les animaux sauvages s’exposent lorsqu’ils s’approchent des zones habitées et des réseaux électriques.