La vie de l’entrepreneur américain qui a acheté une ville entière et y vit seul depuis 6 ans !

·12·Monde
La vie de l’entrepreneur américain qui a acheté une ville entière et y vit seul depuis 6 ans !

La vie de l’entrepreneur américain Brent Underwood est très différente de celle des citadins ordinaires. Il a acheté une ville fantôme entière et y vit seul depuis des années.

La « ville fantôme » lui appartient désormais. Underwood l’a achetée en 2018 en Californiepour 1,4 million de dollars. Depuis 2020, il vit presque seul dans cette région.

La ville compte :

22 bâtiments ;

d’anciennes mines d’argent ;

des structures historiques ;

des rues abandonnées.

Vue aérienne de petits bâtiments et de chemins de terre dans une région montagneuse.

Autrefois animée, la ville est aujourd’hui devenue presque uniquement sa « maison ».

Pas complètement seul : il a un chat et des chèvres

Les compagnons permanents d’Underwood sont sept chats et plusieurs chèvres. Il entretient toute la ville, s’efforçant de la restaurer et de préserver son aspect historique.

Imaginez : une ville entière vous appartient, mais il n’y a personne autour de vous. Pourriez-vous vivre seul dans un tel endroit ?

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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