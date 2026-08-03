Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)

Makhmud Muradov a prouvé que les plus grandes opportunités surviennent parfois alors qu'il ne reste presque plus de temps pour se préparer. L'Ouzbek a accepté un combat pour le titre à court terme après le remplacement de son adversaire, mettant KO technique le double champion d'OKTAGON, Will Fleury, au deuxième round.

À 36 ans, Muradov remporte ainsi la ceinture des poids mi-lourds. Il détient désormais dans sa collection le titre intérimaire des poids moyens d'OKTAGON et le titre incontesté des poids mi-lourds.

Muradov a accepté le combat avec seulement 12 jours de préavis

Lors de l'événement OKTAGON 92 à Prague, Fleury devait initialement défendre sa ceinture lors d'une revanche contre l'un des leaders du classement des poids mi-lourds, Daniel Skvor.

Cependant, le combattant tchèque a dû se retirer en raison d'une blessure au tendon pectoral à l'entraînement. À 12 jours du combat pour le titre, l'organisation a contacté Muradov. Le combattant ouzbek, qui évolue habituellement en poids moyens (83,9 kg), a accepté de monter dans la division des 93 kg.

Cette décision était un risque majeur. Muradov n'avait pratiquement aucune chance de s'adapter au nouveau poids, d'élaborer une stratégie spécifique pour son adversaire ou de suivre un camp d'entraînement complet. Fleury, en revanche, est entré dans l'octogone avec une série de victoires à OKTAGON, deux ceintures de champion et le statut de combattant le plus redoutable de l'organisation.

19 secondes ont suffi au deuxième round

Le combat pour le titre, qui a eu lieu le 1er août à l'arène en plein air Štvanice de Prague, était le deuxième combat principal de la soirée. Le combat principal opposait Lucia Szabová et Lucie Pudilová.

Muradov a lancé l'attaque décisive dès les premières secondes du deuxième round. Il a mis Fleury en difficulté avec une combinaison de coups et a poursuivi son offensive. L'arbitre a arrêté le combat seulement 19 secondes après le début du round.

Résultat officiel :

vainqueur — Makhmud Muradov ;

méthode — KO technique par frappes ;

round — deuxième ;

temps — 0:19 ;

prix — ceinture de champion des poids mi-lourds OKTAGON.

Fin du règne à deux ceintures de Fleury

Will Fleury est entré dans le combat en tant que champion en titre des poids lourds et mi-lourds d'OKTAGON. L'Irlandais a remporté la ceinture des poids mi-lourds en 2024 après une décision des juges contre Karlos Vemola, avant de devenir également champion des poids lourds.

La rencontre avec Muradov devait être la première défense de titre de Fleury dans la division des 93 kg. Cependant, l'adversaire recruté à court terme a complètement bouleversé ses plans, et le communiqué officiel de l'organisation a souligné que Muradov avait mis fin au règne du champion irlandais.

Fleury conserve sa ceinture des poids lourds, mais le trône des poids mi-lourds appartient désormais à Muradov.

Muradov détient simultanément des ceintures dans deux divisions

Le combattant ouzbek était devenu champion intérimaire des poids moyens d'OKTAGON en juin 2025 après avoir battu Patrik Kincl par décision unanime des juges au terme de cinq rounds.

Après sa victoire sur Fleury, le statut de Muradov est le suivant :

poids moyens — champion intérimaire ;

poids mi-lourds — champion incontesté.

À cet égard, on peut le qualifier de « détenteur de deux ceintures de division ». Cependant, il est important de noter que le titre des poids moyens est temporaire.

De la Pologne à Prague — des ceintures selon trois règles différentes

En mars 2026, Muradov a également remporté la ceinture des poids lourds de l'organisation polonaise FAME. Il a battu Denis Labryga par décision unanime des juges lors d'un combat de kickboxing modifié avec des gants de MMA. Ce résultat n'a pas été comptabilisé dans son palmarès professionnel en MMA, car le combat était une exhibition sous des règles de kickboxing modifiées.

Ainsi, les dernières ceintures de Muradov ont été remportées dans trois domaines différents : un titre MMA intérimaire des poids moyens, une ceinture des poids lourds en kickboxing modifié, et maintenant le titre incontesté des poids mi-lourds d'OKTAGON.

Le palmarès professionnel également mis à jour

Après sa victoire sur Fleury, le palmarès professionnel en MMA de Muradov est passé à 30 victoires, 8 défaites et 1 combat sans résultat. 19 de ses victoires ont été obtenues par KO ou KO technique.

Il s'agit de la cinquième victoire consécutive de Muradov en MMA professionnel. Après son passage à l'UFC, il a battu Scott Askham, Yasubey Enomoto, Patrik Kincl et maintenant Will Fleury.

Quel combat attend désormais Muradov ?

Le nouveau champion des poids mi-lourds a deux options devant lui. La première est de défendre sa ceinture dans la division des 93 kg. La seconde est de retourner chez les poids moyens pour unifier les titres intérimaire et principal.

Dans le classement officiel au 24 juillet, Krzysztof Jotko est le champion incontesté des poids moyens, tandis que Muradov est répertorié comme champion intérimaire. Par conséquent, un combat d'unification entre eux pourrait être une option logique, bien que le prochain adversaire de Muradov n'ait pas encore été officiellement annoncé.

Muradov a transformé le pari risqué qu'il a accepté il y a 12 jours en l'une des plus grandes victoires de sa carrière. À Prague, il n'a pas seulement remporté une nouvelle ceinture : en stoppant au début du deuxième round un adversaire plus lourd, considéré comme champion de deux divisions, il a propulsé son statut sur la scène européenne du MMA à un nouveau niveau.

Selon vous, Muradov devrait-il disputer son prochain combat chez les poids mi-lourds ou revenir pour unifier les ceintures des poids moyens ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de sport sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !