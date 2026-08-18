Rodri explique pourquoi il a choisi Barcelone plutôt que le Real Madrid

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Rodri explique pourquoi il a choisi Barcelone plutôt que le Real Madrid

Le détenteur actuel du Ballon d’Or, Rodrigo Hernández, est officiellement devenu joueur du FC Barcelone et a révélé les raisons de son transfert au club catalan. Le milieu de terrain expérimenté, qui a remporté 13 trophées avec Manchester City, a signé un contrat jusqu’en 2030 et passé avec succès sa visite médicale. Ce transfert a suscité un grand émoi dans le football européen, car le principal rival, le Real Madrid, s’intéressait également de près à ses services. Selon Goal.com qui rapporte.

Selon Goal.com, le joueur espagnol, officiellement présenté après de longues négociations, a reconnu que le processus de transfert avait été difficile. Il a souligné qu’il avait eu du mal à quitter Manchester City, un club qui lui avait beaucoup apporté et envers lequel il serait toujours reconnaissant. Il a également remercié la direction de Manchester City pour son aide dans la réalisation du transfert.

L’offre de Madrid et sa priorité absolue

Lors de sa conférence de presse, Rodri n’a pas caché avoir reçu une offre importante du club de la capitale. Il a toutefois déclaré que « le FC Barcelone » avait toujours été pour lui un modèle à l’échelle mondiale par sa philosophie et sa conception du football. Le milieu de terrain a indiqué avoir clairement fait savoir à la direction que le club catalan était son premier choix.

Dans sa nouvelle équipe, il s’est fixé pour objectif ambitieux de maintenir la domination en Liga et de franchir un nouveau cap en compétitions européennes sous la direction de l’entraîneur Hansi Flick. Rodri a reconnu que les idées tactiques audacieuses du technicien allemand étaient très séduisantes et qu’il avait eu des échanges positifs avec lui.

État physique et jeunes talents

Le joueur a également évoqué son état physique après l’opération du dos subie récemment, précisant qu’il s’agissait d’une intervention bénigne et qu’il était désormais totalement prêt à retrouver les terrains. Il ne cachait pas son admiration pour les jeunes stars du FC Barcelone, notamment la remarquable progression de Lamine Yamal et son niveau de jeu.

Rodri s’est dit prêt à transmettre sa vaste expérience à cette jeune équipe et à l’aider à remporter la Ligue des champions, principal objectif du club cette saison.

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Jahongir Tursunov
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