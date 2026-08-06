La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde

Au Kazakhstan, le souhait inhabituel exprimé par la mariée au titre de son mahr a suscité de nombreux débats sur les réseaux sociaux. Alors que les demandes portent généralement sur une voiture coûteuse, une maison, un iPhone ou d’autres cadeaux onéreux, elle a demandé à son futur époux de lui faire soigner toutes les dents.

Cette décision a attiré l’attention des internautes. Beaucoup y voient un choix raisonnable et mûrement réfléchi, privilégiant la santé au faste extérieur. D’autres saluent la décision de la mariée, soulignant qu’un tel mahr est l’un des cadeaux les plus utiles pour la future vie de famille.