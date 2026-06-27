CDM 2026. Norvège - France 1:4 (résumé des buts)

Les matchs de la 3e journée de la Coupe du Monde se poursuivent. Dans le groupe A, lors du match entre la France (9) et la Norvège (6), ayant déjà assuré leur place en play-offs, un triplé de Dembélé a offert la victoire aux Français.

CDM 2026. Groupe A. 3e journée. 26 juin

Norvège — France 1:4

Buteurs : Osgor (21) — Dembélé (7, 20, 32), Due (90+4).

Penalty non transformé : Larsen (50).