CDM 2026. Norvège - France 1:4 (résumé des buts)
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
CDM 2026. Groupe A. 3e journée. 26 juin
Les matchs de la 3e journée de la Coupe du Monde se poursuivent. Dans le groupe A, lors du match entre la France (9) et la Norvège (6), ayant déjà assuré leur place en play-offs, un triplé de Dembélé a offert la victoire aux Français.
CDM 2026. Groupe A. 3e journée. 26 juin
Norvège — France 1:4
Buteurs : Osgor (21) — Dembélé (7, 20, 32), Due (90+4).
Penalty non transformé : Larsen (50).
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers
…