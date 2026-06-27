Erling Haaland défend la décision controversée du sélectionneur norvégien

L'attaquant de l'équipe nationale de Norvège, Erling Haaland, a soutenu la décision du sélectionneur Stale Solbakken de mettre au repos les joueurs clés après une lourde défaite contre la France. Selon le footballeur, une rotation importante de l'effectif aura un impact positif sur l'état général de l'équipe avant les barrages. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com .

Lors d'un match crucial de la phase de groupes de la Coupe du Monde, le coach norvégien Solbakken a surpris tout le monde en laissant 10 membres du onze titulaire sur le banc. Seul Frederik Aursnes a conservé sa place du match précédent. En conséquence, les Norvégiens, alignant pratiquement une seconde équipe, se sont inclinés 1-4 face à l'équipe de France. Cette décision a été vivement critiquée par les supporters et les experts.

Le risque du coach et la réaction de Haaland

Parmi les stars laissées sur le banc figuraient des leaders tels qu'Erling Haaland, Martin Odegaard et Antonio Nusa. Selon le journal De Telegraaf, l'entraîneur a déclaré ne pas regretter sa décision. Solbakken a souligné que son objectif principal n'était pas de terminer premier du groupe, mais d'emmener l'équipe le plus loin possible dans le tournoi.

Erling Haaland a également fait savoir qu'il rejoignait la position de son entraîneur. « J'ai déjà dit avant le match que je n'étais pas contre cette décision et mon avis n'a pas changé. La France était de toute façon plus forte. Je pense que même avec notre équipe type, nous n'aurions pas pu les battre », a affirmé l'avant-centre de Manchester City.

L'attaquant a particulièrement reconnu le haut niveau de l'équipe de France. Selon lui, le grand nombre de joueurs talentueux dans l'effectif adverse fait d'eux l'un des principaux favoris du tournoi. Pour la Norvège, préserver ses forces principales pour les barrages est considéré comme stratégiquement plus important.

Stale Solbakken a déclaré ne regretter qu'une seule chose : les supporters venus au stade pour voir des stars comme Erling Haaland et Martin Odegaard. Cependant, d'un point de vue professionnel, il a préféré donner la priorité à la condition physique de l'équipe. La Norvège devrait désormais prouver l'utilité de ce repos lors des matchs de barrage.