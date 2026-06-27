La victoire du Sénégal contre l'Irak marquée par une histoire photographique

Lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde, l'équipe nationale du Sénégal a remporté une large victoire contre l'Irak. Après le match disputé au Canada, au-delà du résultat, le travail du photographe de l'équipe du Sénégal, Sidy Talla, a attiré l'attention de tous.

En raison de problèmes de visa, Sidy Talla n'a pas pu se rendre au Canada. Par conséquent, il a été contraint de suivre la rencontre non pas depuis le stade, mais via la télévision.

Malgré cela, le photographe n'a pas cessé de travailler. Pendant le match, il a photographié les images sur l'écran de télévision, continuant ainsi de couvrir la participation du Sénégal à la Coupe du Monde dans son propre style.

Commentant la situation, Sidy Talla a déclaré que son engagement professionnel restait inchangé, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur du terrain. Selon lui, le désir de raconter les événements à travers des images reste constant, peu importe le lieu.