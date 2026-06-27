La victoire du Sénégal contre l'Irak marquée par une histoire photographique

·48·Sport
La victoire du Sénégal contre l'Irak marquée par une histoire photographique

Lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde, l'équipe nationale du Sénégal a remporté une large victoire contre l'Irak. Après le match disputé au Canada, au-delà du résultat, le travail du photographe de l'équipe du Sénégal, Sidy Talla, a attiré l'attention de tous.

En raison de problèmes de visa, Sidy Talla n'a pas pu se rendre au Canada. Par conséquent, il a été contraint de suivre la rencontre non pas depuis le stade, mais via la télévision.

Malgré cela, le photographe n'a pas cessé de travailler. Pendant le match, il a photographié les images sur l'écran de télévision, continuant ainsi de couvrir la participation du Sénégal à la Coupe du Monde dans son propre style.

Commentant la situation, Sidy Talla a déclaré que son engagement professionnel restait inchangé, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur du terrain. Selon lui, le désir de raconter les événements à travers des images reste constant, peu importe le lieu.

SénégalIrakSidy TallaCoupe du MondeCanadaPhotographe
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Ivan Perishich s'exprime avant le match couperet contre le GhanaIvan Perishich s'exprime avant le match couperet contre le GhanaAujourd'hui, 20:37Semenyo : « Nous devons nous défendre ensemble pendant 90 minutes contre la Croatie »Semenyo : « Nous devons nous défendre ensemble pendant 90 minutes contre la Croatie »Aujourd'hui, 20:30Le match Ouzbékistan - RD Congo sera diffusé sur écrans géants à TachkentLe match Ouzbékistan - RD Congo sera diffusé sur écrans géants à TachkentAujourd'hui, 19:37Jamie Carragher : « L'Espagne n'est plus mon favori principal »Jamie Carragher : « L'Espagne n'est plus mon favori principal »Aujourd'hui, 19:10CDM 2026. Norvège - France 1:4 (résumé des buts)CDM 2026. Norvège - France 1:4 (résumé des buts)Aujourd'hui, 19:06Erling Haaland défend la décision controversée du sélectionneur norvégienErling Haaland défend la décision controversée du sélectionneur norvégienAujourd'hui, 18:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev