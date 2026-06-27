CATL révolutionne la vente de batteries : achat direct désormais possible

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CATL révolutionne la vente de batteries : achat direct désormais possible

Le géant chinois CATL, considéré comme le plus grand fabricant de batteries au monde, a opéré un tournant radical dans sa stratégie commerciale. L'entreprise a officiellement lancé CATL Mall, une plateforme de vente en ligne destinée aux petites et moyennes entreprises. Cette étape devrait totalement transformer la chaîne d'approvisionnement sur le marché mondial des systèmes de stockage d'énergie. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon CarNewsChina, grâce à cette nouvelle plateforme, non seulement les grands constructeurs automobiles, mais aussi les petits intégrateurs peuvent désormais acheter des cellules de batterie directement à l'usine. Auparavant, des géants comme CATL se concentraient uniquement sur les contrats massifs et les clients de haut niveau, mais la situation a changé.

De nouvelles opportunités pour les petites entreprises

Actuellement, trois modèles principaux de batteries sont disponibles sur la plateforme CATL Mall : des éléments de 100 Ah, 280 Ah et 314 Ah. Le catalogue présente également le modèle le plus puissant de 587 Ah, bien qu'il ne soit pas encore ouvert aux commandes. La nouvelle la plus importante est que la quantité minimale de commande a été fixée à seulement trois boîtes.

Ce changement est également pertinent pour les marchés où les énergies renouvelables se développent rapidement, comme en Ouzbékistan. Les petites entreprises d'installation de panneaux solaires ou les entrepreneurs assemblant des systèmes de stockage d'énergie pourront désormais obtenir des produits originaux de première main, sans intermédiaires.

La fin de l'ère des intermédiaires ?

Auparavant, les petits fabricants étaient obligés de s'appuyer sur des intermédiaires à plusieurs niveaux pour obtenir des produits CATL. Cela entraînait divers problèmes : augmentations injustifiées des prix, qualité non garantie et ruptures de livraison en période de pénurie. Le canal de vente directe élimine ces obstacles.

Selon les experts, le lancement de CATL Mall servira à unifier la demande fragmentée du marché en un système unique. Cela augmentera non seulement la part de marché de CATL, mais aura également un impact significatif sur l'environnement opérationnel des petits concurrents et distributeurs.

Il convient de noter que CATL est actuellement le partenaire principal de Tesla, BMW et de nombreux autres constructeurs de véhicules électriques. Le rapprochement de l'entreprise vers la vente au détail pourrait conduire à une popularisation accrue des technologies de stockage d'énergie et à une baisse du coût des produits finis.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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