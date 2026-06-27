L'IA a réussi à lire un manuscrit carbonisé vieux de 2000 ans

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L'IA a réussi à lire un manuscrit carbonisé vieux de 2000 ans

Les technologies modernes ont ouvert la voie à une nouvelle découverte historique. Grâce à l'intelligence artificielle, des scientifiques ont réussi à « ouvrir » virtuellement et à lire un ancien manuscrit en papyrus, carbonisé il y a près de deux mille ans lors de l'éruption du Vésuve.

Les chercheurs ont réussi à restaurer un texte auparavant inconnu provenant du papyrus désigné sous le nom de PHerc 1667. L'écriture restaurée contient des réflexions sur la philosophie stoïcienne, l'éthique humaine, l'art et le mode de vie. Les experts estiment que l'œuvre pourrait dater des IIe ou IIIe siècles avant l'ère chrétienne.

Le manuscrit a été trouvé dans la bibliothèque d'une célèbre villa de l'ancienne ville d'Herculanum. Cette ville, tout comme Pompéi, a été ensevelie sous les cendres lors de l'éruption du Vésuve en 79 après J.-C. Les tentatives précédentes d'ouvrir le papyrus avaient échoué, car tout mouvement mécanique risquait de le détruire complètement.

La nouvelle technologie a changé la donne. L'intelligence artificielle a analysé les plus infimes changements dans les fibres du papyrus via des images rayons X, identifiant des traces d'encre invisibles à l'œil nu. Ainsi, le texte a été restauré numériquement sans ouvrir le manuscrit.

Selon les scientifiques, cette découverte pourrait marquer le début d'une nouvelle étape dans l'étude des manuscrits anciens. Désormais, des centaines de papyrus restés « silencieux » pendant des siècles pourraient potentiellement « parler » à nouveau grâce aux technologies modernes.

Les chercheurs soulignent que ce manuscrit a non seulement révélé de nouvelles informations philosophiques, mais a également démontré l'étendue des capacités de l'IA pour la préservation et la lecture d'œuvres antiques.

VésuveHerculanumPompéiPHerc 1667
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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