Des scientifiques ont découvert des planètes géantes plus légères que la barbe à papa

Des astronomes ont identifié deux des planètes les plus insolites de l'Univers. Bien qu'elles soient presque égales à Jupiter en volume, leur densité est si faible qu'elles sont considérées comme plus légères que la barbe à papa.

Les experts indiquent que ces planètes orbitent autour d'une étoile située à environ 1 110 années-lumière de la Terre. Selon les observations scientifiques, elles ont été enregistrées comme les planètes les plus légères de leur catégorie découvertes à ce jour.

La découverte a été réalisée grâce au télescope spatial TESS de la NASA. Après l'identification initiale des planètes, leur orbite et leur densité ont été calculées précisément à l'aide de plusieurs télescopes terrestres.

Les scientifiques appellent ces corps célestes des planètes « super-puff ». En effet, elles sont principalement composées de gaz d'hydrogène et d'hélium, avec une structure externe extrêmement légère et gonflée.

Alors que près de 6 300 exoplanètes ont été confirmées en dehors du système solaire, moins de 40 d'entre elles appartiennent à cette catégorie. À titre de comparaison, Jupiter, la plus grande planète du système solaire, est environ 35 fois plus dense que ces nouvelles planètes.

Selon les chercheurs, l'étude de telles planètes permet d'enrichir davantage les conceptions sur la formation et l'évolution des planètes dans l'Univers.