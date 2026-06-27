L'Iran éliminé à quelques centimètres près : le drame du VAR à la 90+6e minute

La journée de la Coupe du Monde 2026 restera gravée dans les mémoires des fans de football avec un drame digne des meilleurs films hollywoodiens. Le match entre l'Égypte et l'Iran, comptant pour la dernière journée du groupe G, a été si intense que les cœurs ont failli s'arrêter, tant sur le terrain que dans les tribunes.

Coupe du Monde 2026. Groupe G. 3e journée

Égypte — Iran 1:1

Buts : Saber 5 (1:0), Rezaeian 14 (1:1).

Penalty manqué : Mehdi Taremi 11' (Iran).

Cartons : Saber (20), Yasser Ibrahim (42), Lashin (90) — Kanaanizadegan (19), Nemati (43), Ezatolahi (79), Khalilzadeh (90).

Compositions des équipes :

Égypte : Shobeir, Rabia, Abdelmonem (Yasser Ibrahim, 14), Ahmed Fathy, Hany, Lashin, Saber (Attia, 46), Salah (Sayed, 57), Trezeguet, Ashour (Marmoush, 46), Zizo (Abdelkrim, 76).

Iran : Beiranvand, Khalilzadeh, Kanaanizadegan, Nemati (Hardani, 46), Mohammadi, Rezaeian, Ezatolahi, Ghorbani, Mohebi (Jahanbakhsh, 90+1), Ghoddos (Moghanlou, 67), Taremi.

Buts rapides et erreur de Taremi

La rencontre a démarré à une vitesse folle dès le coup d'envoi. Les Égyptiens, portés vers l'attaque, ont ouvert le score dès la 5e minute grâce à Saber. Peu après, le capitaine iranien Mehdi Taremi a eu une occasion en or de rétablir l'équilibre sur penalty, mais il a manqué sa tentative à la 11e minute.

Malgré cela, les Perses n'ont pas baissé les bras et ont fini par atteindre leur objectif : à la 14e minute, Rezaeian a égalisé — 1:1. Ce résultat satisfaisant Mohamed Salah et ses coéquipiers, les Africains se sont concentrés sur la conservation du score en seconde période.

Le mirage de la 90+6e minute : Khalilzadeh avec ses lunettes et un hors-jeu microscopique

En seconde période, la fatigue s'est fait sentir chez les Iraniens. Pourtant, ils ont trouvé les ressources pour lancer un ultime assaut en fin de match.

Et finalement, dans le temps additionnel, à la 90+6e minute, Shoja Khalilzadeh a marqué pour l'Iran ! La joie des Asiatiques était indescriptible. Khalilzadeh a même eu le temps de célébrer son but en enfilant des lunettes noires préparées à l'avance. Mais cette joie s'est transformée en mirage en quelques secondes : le VAR est intervenu et, après visionnage, un hors-jeu microscopique (de quelques centimètres) a été détecté, annulant le but !

Le drame ne s'est pas arrêté là. Dans les dernières secondes, l'Iran a été tout près de marquer à nouveau, mais le gardien égyptien a miraculeusement repoussé une frappe puissante à bout portant.

Tout n'est pas fini pour l'Iran : les mathématiques des barrages

Le match s'est terminé sur un score de 1:1. L'Iran a fait match nul lors de ses trois rencontres de groupe. Mais le tournoi n'est pas encore terminé pour eux. Grâce à une bonne différence de buts, ils occupent actuellement la 6e place au classement des meilleurs troisièmes.