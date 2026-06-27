Le match Ouzbékistan - RD Congo sera diffusé sur écrans géants à Tachkent

Le 28 juin, la rencontre de la Coupe du Monde entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de RD Congo sera diffusée en direct sur des places publiques dans les 12 districts de Tachkent.

La fan-zone principale et la plus grande sera organisée au stade Bunyodkor. La diffusion du match débutera à 04h30, heure de Tachkent.

Le match pourra être suivi dans les parcs Anhor-Lokomotiv, Central Park, Ashkhabad, Gafur Gulyam, Do'stlik, Furqat et G'alaba.

De plus, des écrans géants seront installés au complexe sportif Yunusobod, à INDEX Park ainsi que dans les zones piétonnes centrales des districts de la capitale.

L'entrée sur tous les sites sera gratuite.