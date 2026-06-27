SpaceX construit son gazoduc Starpipe : une nouvelle ère pour la logistique de Starbase

·34·Technologie
SpaceX construit son gazoduc Starpipe : une nouvelle ère pour la logistique de Starbase

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, entreprend la construction d'un gazoduc de méthane privé afin d'assurer un approvisionnement continu en carburant au cosmodrome de Starbase au Texas. Ce projet, nommé Starpipe, est considéré comme une étape stratégique pour augmenter la fréquence des lancements du système de fusée Starship et optimiser les coûts logistiques. Cette nouvelle infrastructure devrait accélérer considérablement le processus de préparation des vaisseaux spatiaux pour le vol. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les documents fournis par une filiale de Lone Star Minerals Development LLC, la construction de Starpipe devrait débuter le 7 juillet 2026. La date d'achèvement et de mise en service est fixée au 26 janvier 2027. D'après ixbt.com, cette canalisation reliera la zone industrielle au nord du canal de navigation de Brownsville au complexe de lancement de Starbase.

Réduction de la dépendance logistique

Actuellement, le carburant méthane nécessaire aux tests et aux vols de Starship est acheminé au cosmodrome par de nombreux camions-citernes. Avant chaque vol majeur, le passage de dizaines de camions crée non seulement une chaîne logistique complexe, mais ralentit également le processus de préparation. Une fois Starpipe opérationnel, le méthane arrivera directement par pipeline et sera liquéfié dans des installations spéciales à proximité du pas de tir.

Le nouveau gazoduc mesurera environ 13 kilomètres de long avec un diamètre de près de 40 centimètres. Ces dimensions permettront de couvrir pleinement les besoins futurs du cosmodrome et d'automatiser le processus de ravitaillement. Ce projet s'inscrit dans la stratégie globale d'autonomie de SpaceX visant à réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes.

Vers un cosmodrome totalement autonome

Outre le méthane, les vols de Starship nécessitent d'énormes quantités d'oxygène liquide et d'azote liquide. À cet effet, SpaceX continue actuellement la construction de sa propre unité de séparation de l'air (ASU) à proximité du complexe de lancement. L'exploitation conjointe de Starpipe et de cette usine transformera le complexe Starbase en un centre énergétique et de carburant quasi totalement indépendant.

Fait intéressant, l'emplacement de Starbase avait été initialement choisi car un gazoduc de méthane public devait passer à proximité. Cependant, ce projet public n'ayant pas abouti, l'entreprise a été contrainte de transporter le carburant par camion pendant plusieurs années. Désormais, SpaceX a décidé de résoudre ce problème par ses propres moyens.

Les récents succès de l'entreprise, notamment les tests de feu prolongés du prototype Ship S40 et le premier vol de la capsule réutilisable Starfall, indiquent que le projet Starship approche de sa phase finale. Des projets d'infrastructure comme Starpipe servent de fondation pour rendre réguliers les vols vers Mars et la Lune.

SpaceXStarshipStarbaseElon MuskTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Énergie cachée sous terre : les États-Unis placent des réacteurs nucléaires à 1,6 km de profondeurÉnergie cachée sous terre : les États-Unis placent des réacteurs nucléaires à 1,6 km de profondeurAujourd'hui, 20:27CATL révolutionne la vente de batteries : achat direct désormais possibleCATL révolutionne la vente de batteries : achat direct désormais possibleAujourd'hui, 19:28Quand un mode de vie sain ne suffit pas : un entrepreneur utilise l'AI pour vaincre le cancerQuand un mode de vie sain ne suffit pas : un entrepreneur utilise l'AI pour vaincre le cancerAujourd'hui, 19:20Décision inattendue d'Apple : l'iPhone 18 aura 9 GB de RAMDécision inattendue d'Apple : l'iPhone 18 aura 9 GB de RAMAujourd'hui, 18:56ROBOTIS construit une usine de robots humanoïdes à TachkentROBOTIS construit une usine de robots humanoïdes à TachkentAujourd'hui, 18:45Découverte révolutionnaire sur l'efficacité des panneaux solaires organiquesDécouverte révolutionnaire sur l'efficacité des panneaux solaires organiquesAujourd'hui, 17:52
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Monstre d'autonomie : le Honor X80 Pro Max avec batterie de 11 000 mAh dévoilé pour la première fois
Monstre d'autonomie : le Honor X80 Pro Max avec batterie de 11 000 mAh dévoilé pour la première fois