SpaceX construit son gazoduc Starpipe : une nouvelle ère pour la logistique de Starbase

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, entreprend la construction d'un gazoduc de méthane privé afin d'assurer un approvisionnement continu en carburant au cosmodrome de Starbase au Texas. Ce projet, nommé Starpipe, est considéré comme une étape stratégique pour augmenter la fréquence des lancements du système de fusée Starship et optimiser les coûts logistiques. Cette nouvelle infrastructure devrait accélérer considérablement le processus de préparation des vaisseaux spatiaux pour le vol. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les documents fournis par une filiale de Lone Star Minerals Development LLC, la construction de Starpipe devrait débuter le 7 juillet 2026. La date d'achèvement et de mise en service est fixée au 26 janvier 2027. D'après ixbt.com, cette canalisation reliera la zone industrielle au nord du canal de navigation de Brownsville au complexe de lancement de Starbase.

Réduction de la dépendance logistique

Actuellement, le carburant méthane nécessaire aux tests et aux vols de Starship est acheminé au cosmodrome par de nombreux camions-citernes. Avant chaque vol majeur, le passage de dizaines de camions crée non seulement une chaîne logistique complexe, mais ralentit également le processus de préparation. Une fois Starpipe opérationnel, le méthane arrivera directement par pipeline et sera liquéfié dans des installations spéciales à proximité du pas de tir.

Le nouveau gazoduc mesurera environ 13 kilomètres de long avec un diamètre de près de 40 centimètres. Ces dimensions permettront de couvrir pleinement les besoins futurs du cosmodrome et d'automatiser le processus de ravitaillement. Ce projet s'inscrit dans la stratégie globale d'autonomie de SpaceX visant à réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes.

Vers un cosmodrome totalement autonome

Outre le méthane, les vols de Starship nécessitent d'énormes quantités d'oxygène liquide et d'azote liquide. À cet effet, SpaceX continue actuellement la construction de sa propre unité de séparation de l'air (ASU) à proximité du complexe de lancement. L'exploitation conjointe de Starpipe et de cette usine transformera le complexe Starbase en un centre énergétique et de carburant quasi totalement indépendant.

Fait intéressant, l'emplacement de Starbase avait été initialement choisi car un gazoduc de méthane public devait passer à proximité. Cependant, ce projet public n'ayant pas abouti, l'entreprise a été contrainte de transporter le carburant par camion pendant plusieurs années. Désormais, SpaceX a décidé de résoudre ce problème par ses propres moyens.

Les récents succès de l'entreprise, notamment les tests de feu prolongés du prototype Ship S40 et le premier vol de la capsule réutilisable Starfall, indiquent que le projet Starship approche de sa phase finale. Des projets d'infrastructure comme Starpipe servent de fondation pour rendre réguliers les vols vers Mars et la Lune.