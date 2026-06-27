Jamie Carragher : « L'Espagne n'est plus mon favori principal »

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Jamie Carragher : « L'Espagne n'est plus mon favori principal »

L'ancien défenseur de Liverpool et de l'équipe nationale d'Angleterre, Jamie Carragher, s'est exprimé sur l'équipe qui n'a pas répondu à ses attentes lors de la Coupe du Monde 2026.

Selon Carragher, le jeu de l'équipe nationale d'Espagne lors de la phase de groupes ne l'a pas convaincu.

« L'Espagne m'a déçu. Ils étaient considérés comme les grands favoris avant le tournoi, mais maintenant, ils ne sont plus mon favori principal pour la Coupe du Monde », a rapporté le journal AS.

Toutefois, l'ancien international anglais a souligné qu'il serait incorrect d'écarter complètement l'Espagne de la course au titre.

D'après Carragher, la « Roja » possède un effectif solide et un grand potentiel, mais l'équipe ne produit pas encore un football assez éclatant pour un prétendant sérieux au titre mondial.

Pour rappel, l'Espagne a enregistré deux victoires et un match nul lors de la phase de groupes. L'équipe a terminé première de son groupe et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale.

Jamie CarragherLiverpoolAngleterreEspagne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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