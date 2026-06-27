Décision inattendue d'Apple : l'iPhone 18 aura 9 GB de RAM

Apple adopte une stratégie inhabituelle pour augmenter la mémoire vive (RAM) de ses futurs smartphones. Selon les dernières informations, les modèles de base de la série iPhone 18, attendue pour 2026, seront équipés de 9 GB de RAM. Il s'agit d'une valeur qui s'écarte des standards actuels et qui est rarement observée dans le monde technologique. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a révélé sur ses réseaux sociaux que ce changement est lié à l'extension des capacités du système d'intelligence artificielle Apple Intelligence. Plus précisément, des ressources mémoire supplémentaires sont nécessaires pour assurer le fonctionnement fluide et rapide des algorithmes d'AI au niveau du système d'exploitation iOS 27. Cela oblige les ingénieurs d'Apple à abandonner les 8 GB habituels pour passer à une valeur légèrement supérieure.

Changements dans l'architecture mémoire

Techniquement, cette nouveauté s'explique par une modification de la configuration des puces mémoire. Alors que les modèles actuels avec puce A19 utilisent quatre puces de 2 GB, les modèles iPhone 18 dotés du processeur A20 utiliseront six puces de 1,5 GB. En conséquence, la capacité totale sera de 9 GB. Cette méthode permet d'améliorer significativement les performances sans augmenter drastiquement le coût de production de l'appareil.

Parallèlement, les modèles phares de la gamme iPhone 18 — l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max, ainsi que le futur smartphone pliable (iPhone Ultra) — seront dotés de 12 GB de RAM. Ces appareils haut de gamme fonctionneront avec des puces A20 Pro et seront composés d'un ensemble de huit puces de 1,5 GB. Cela offrira un avantage majeur pour l'exécution de tâches de niveau professionnel.

Stratégie de mise sur le marché

Apple pourrait adopter une nouvelle approche pour le lancement de la série iPhone 18. Selon les premières données, les modèles phares sortiront traditionnellement en septembre 2026. Cependant, l'iPhone 18 de base et le modèle plus abordable iPhone 18e devraient être présentés aux utilisateurs un peu plus tard, au printemps 2027.

Cette nouvelle est particulièrement importante pour les utilisateurs, car les fonctions d'AI deviennent l'un des principaux critères de choix de smartphone sur le marché. L'augmentation de la RAM, même de 1 GB, contribuera à maintenir la pertinence de l'appareil pendant plusieurs années et à accepter sans difficulté les nouvelles mises à jour logicielles.

Selon Ixbt.com, Apple envisage également de collaborer avec l'entreprise chinoise CXMT pour la fourniture de puces mémoire. Cela témoigne de la volonté de l'entreprise de diversifier sa chaîne d'approvisionnement et d'optimiser les coûts de production. La série iPhone 18 devrait être la génération la plus orientée vers l'AI dans l'histoire d'Apple.