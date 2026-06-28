Tragédie d'un voyage gratuit : 3 Ouzbeks condamnés à mort

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Tragédie d'un voyage gratuit : 3 Ouzbeks condamnés à mort

Il a été révélé que deux femmes ouzbèkes et une connaissance ont été condamnées à la peine de mort en Malaisie pour avoir transporté des stupéfiants. Cette information a été communiquée par Oktam Suvonov, ancien agent du Service de sécurité d'État.

Selon lui, l'affaire a commencé par ce qui semblait être une simple offre de voyage. Deux femmes, âgées de 56 et 54 ans, ainsi qu'une connaissance, ont été arrêtées à l'aéroport international de Kuala Lumpur avec une quantité importante de drogues. Le tribunal malaisien les a ensuite condamnées à mort conformément à la législation du pays.

Il s'avère que la chaîne d'événements a débuté après que la fille de l'une des femmes s'est mariée avec un citoyen étranger. La fille a proposé à sa mère un voyage gratuit en Malaisie. La femme a alors invité une voisine, qui s'occupait d'une fille handicapée depuis 25 ans, ainsi qu'une autre connaissance.

Oktam Suvonov a souligné que quelques minutes avant le vol, un inconnu leur a remis des valises vides, leur demandant de les transporter à destination. Les femmes ont accepté ces valises sans aucun soupçon.

Cependant, à leur arrivée à Kuala Lumpur, personne n'est venu les accueillir. Cette situation a éveillé les soupçons des agents de sécurité de l'aéroport, et les passagères ont été fouillées.

L'inspection a révélé que quatre kilogrammes de méthamphétamine — une drogue synthétique — étaient cachés dans chaque valise. Suvonov a précisé que les femmes ont été utilisées comme mules sans le savoir, devenant ainsi accusées de l'un des crimes les plus graves.

L'ancien agent de sécurité a déclaré s'être rendu personnellement en Malaisie pour rencontrer les femmes détenues. Les paroles de l'une d'entre elles lors de cet entretien sont restées gravées à jamais dans sa mémoire.

« Vous êtes peut-être la dernière compatriote que je verrai de ma vie ».

En citant cette histoire, Oktam Suvonov a souligné qu'il fallait être extrêmement prudent lors de voyages à l'étranger ou lorsqu'on accepte de transporter les bagages d'autrui.

Par ailleurs, il n'a pas donné d'informations précises sur le fait que la sentence de mort prononcée par le tribunal malaisien a été exécutée ou non.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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