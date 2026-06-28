Nouvelle alliance dans la course spatiale : Amazon et d'autres géants créent l'association SpaceConnect

Un changement stratégique inattendu a eu lieu sur le marché mondial des communications par satellite. Amazon, Globalstar, Iridium et Telesat ont annoncé la création d'une nouvelle organisation réseau appelée SpaceConnect Association. Cette association vise à protéger les intérêts des opérateurs de systèmes satellitaires non géostationnaires (NGSO) et à élaborer un cadre réglementaire dans le secteur. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Enregistrée en tant qu'organisation à but non lucratif aux États-Unis, la direction de SpaceConnect comprend certains des experts les plus prestigieux du secteur. Notamment, David Redl, ancien responsable de la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) des États-Unis, a été nommé directeur exécutif. Le poste de conseiller juridique principal a été occupé par Julie Kerny, première responsable du Bureau de l'Espace de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. Le choix de cadres aussi expérimentés témoigne des intentions sérieuses de l'association dans ses interactions avec les organismes gouvernementaux.

SpaceX et Starlink restent absents

L'aspect le plus notable de cette nouvelle alliance est l'absence de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, et de son projet Starlink, leaders mondiaux absolus des communications par satellites en orbite basse. Selon ixbt.com, SpaceX dépasse actuellement tous les membres de SpaceConnect réunis par un facteur de 20 en termes de nombre de satellites en orbite. Bien que les raisons pour lesquelles l'entreprise n'a pas rejoint l'alliance n'aient pas été divulguées, cela montre que la concurrence sur le marché est passée à un nouveau stade.

David Redl a souligné que les systèmes en orbite basse et autres systèmes non géostationnaires sont devenus aujourd'hui une partie intégrante de l'infrastructure mondiale des communications. Ils créent des opportunités sans précédent pour l'économie, la sécurité nationale et le développement technologique. Par conséquent, la nécessité d'instaurer des normes uniques et d'améliorer les mécanismes de régulation entre les participants du réseau s'est imposée.

Nouvelles réglementations et questions de sécurité

Répartition équitable des radiofréquences et simplification des procédures d'accès au marché ;

Participation à l'élaboration d'un cadre normatif moderne régissant les activités spatiales ;

Mise à jour des processus de licence et promotion de l'utilisation efficace du spectre ;

Développement de normes industrielles communes pour l'exploitation sécurisée des systèmes satellitaires.

L'association SpaceConnect prévoit de se concentrer sur les axes prioritaires suivants dans le cadre de ses activités :

Pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui disposent d'un vaste territoire et cherchent à améliorer la couverture internet dans les zones reculées, ces technologies sont d'une importance stratégique. L'union d'Amazon et d'autres opérateurs pourrait conduire à une baisse des prix des services internet par satellite et à une amélioration de la qualité du service. En effet, la présence d'autres acteurs unis en une alliance forte, et non seulement de Starlink sur le marché, garantit un environnement de concurrence saine.

En conclusion, la création de la SpaceConnect Association devrait marquer le début d'une nouvelle ère dans l'économie spatiale. Bien que SpaceX soit pour l'instant dominant en nombre, Amazon et ses partenaires, en mobilisant d'importantes ressources politiques et juridiques, tenteront de modifier les règles de l'exploration spatiale.