Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a pris une décision surprise lors du dernier match de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 contre la Jordanie (3:1), prouvant une fois de plus son esprit d'équipe. Contrairement aux stars qui se battent généralement pour chaque minute et cherchent à améliorer leurs statistiques personnelles, Lionel Messi a préféré débuter le match sur le banc. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'entraîneur national Lionel Scaloni a révélé lors d'une interview d'après-match que cette décision avait été prise directement par le joueur. Selon Goal.com, l'attaquant de 39 ans a privilégié le temps de jeu de ses coéquipiers et le maintien de l'esprit d'équipe avant la phase décisive du tournoi plutôt que ses propres indicateurs personnels.

Un pas constant vers les records

Bien que Lionel Messi ne soit entré en jeu qu'à la 60e minute, il a tout de même réussi à devenir le héros de la rencontre. À la 80e minute, il a transformé un coup franc avec son style caractéristique, sécurisant le score. Grâce à ce but, Lionel Messi est entré dans l'histoire comme le premier joueur à avoir marqué lors de huit matchs consécutifs en Coupe du Monde.

Grâce à ce succès, son nombre total de buts en Coupe du Monde s'élève à 19. Il continue ainsi de dominer le classement, dépassant des buteurs légendaires comme Kylian Mbappe et Miroslav Klose. Comme l'a souligné Lionel Scaloni, Lionel Messi aurait pu renforcer son statut en jouant 90 minutes, mais il a choisi de privilégier l'intérêt collectif.

Prudence avant les play-offs

L'Argentine a terminé la phase de groupes avec un bilan parfait, devenant l'une des rares équipes, aux côtés de la France et du Mexique, à avoir remporté tous ses matchs de groupe. L'entraîneur a également profité du match contre la Jordanie pour tester des compositions. Notamment, le milieu de terrain Exequiel Palacios a été aligné comme piston droit, afin de ménager les titulaires et d'éviter les blessures.

Les champions en titre attendent désormais d'affronter le Cap-Vert en 1/32 de finale. Avant le match prévu le 7 juillet, Lionel Scaloni a appelé à ne pas être complaisant. Selon lui, les représentants africains ont prouvé qu'ils étaient une équipe dangereuse en opposant une résistance respectable à des adversaires forts comme l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite.

Pour les fans de football ouzbeks, chaque pas de Lionel Messi et de l'équipe d'Argentine suscite un immense intérêt. Dans ce championnat, qui pourrait être le dernier grand tournoi de la légende du football mondial, chaque but et chaque record ont une importance historique. Lionel Messi continue d'écrire son nom en lettres d'or, non seulement par ses buts, mais aussi par ses qualités de leader.