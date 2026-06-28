Jude Bellingham sur Harry Kane : C'est le plus grand joueur de notre histoire

La jeune étoile de l'équipe d'Angleterre et milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, a exprimé sa haute estime pour son capitaine Harry Kane. Après la victoire contre le Panama, Bellingham a qualifié l'attaquant expérimenté de plus grand joueur de l'histoire du football national. Cet hommage intervient après que Kane a battu un nouveau record historique. C'est ce que rapporte Goal.com.

Lors du match contre l'équipe du Panama dans le cadre de la Coupe du Monde, l'Angleterre s'est imposée 2-0, assurant ainsi la tête de son groupe. À la 67e minute, Harry Kane a marqué de la tête suite à une passe de Jude Bellingham. Ce but était le 11e du buteur en phase finale de Coupe du Monde, battant le record détenu depuis longtemps par le légendaire Gary Lineker.

Record historique et nouvelle étape

Selon Goal.com, Harry Kane est désormais le meilleur buteur de l'équipe d'Angleterre lors des Coupes du Monde. Le record précédent appartenait à Gary Lineker avec 10 buts depuis 1990. Félicitant son capitaine sur ses réseaux sociaux, Bellingham a écrit : "Premier objectif atteint ! Nous sommes en play-offs. Harry Kane est le plus grand joueur de notre histoire. Félicitations, frère !"

Le match n'a pourtant pas été facile pour l'Angleterre. Les hommes de Thomas Tuchel ont longtemps peiné à percer la défense dense du Panama. Bien que les Anglais aient contrôlé le ballon durant la première heure, ils ne trouvaient pas le finisseur. C'est Bellingham, 22 ans, qui a pris les choses en main en ouvrant le score après un corner tiré par Bukayo Saka.

Les choix tactiques de Thomas Tuchel

Le sélectionneur Thomas Tuchel a opéré des changements significatifs dans la composition pour ce match. Après le nul contre le Ghana, le technicien a intégré cinq nouveaux joueurs dans le onze titularisé. Jarell Quansah a remplacé le blessé Reece James, tandis que Marcus Rashford et Bukayo Saka ont évolué sur les ailes. De plus, Morgan Rogers a été positionné au milieu de terrain pour renforcer l'attaque.

Dans les premières minutes, le Panama s'est montré dangereux en contre-attaque. Le gardien Jordan Pickford a sauvé son équipe à plusieurs reprises. Cependant, en seconde période, l'expérience et la maîtrise de l'Angleterre ont fait la différence. La superbe complicité entre Jude Bellingham et Harry Kane a finalement assuré la victoire.

Cette victoire place l'Angleterre en tête du groupe et valide son ticket pour les phases finales. Pour Harry Kane, ce tournoi restera non seulement un succès collectif, mais aussi une soirée de records personnels. Les Anglais commencent désormais leur préparation pour les quarts de finale.