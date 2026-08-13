Retour historique : Barthez et Zidane réunis à nouveau en équipe de France !

Un article journalistique professionnel, conforme aux standards de Google Discover et de la presse sportive internationale, consacré au nouveau staff de Zinedine Zidane en équipe de France et à la nomination de la légende Fabien Barthez :

Réunis après 20 ans : Fabien Barthez rejoint le staff de Zinedine Zidane en équipe de France !

La Fédération française de football (FFF) a officiellement annoncé la composition du staff technique remanié de l’équipe de France. Selon cette annonce, l’emblématique et unique gardien français Fabien Barthez fait son retour en sélection et est nommé entraîneur des gardiens.

Cette décision permet à Zinedine Zidane et Fabien Barthez de se retrouver, exactement 20 ans plus tard, sous les couleurs d’une même équipe.

Le tandem champion de 1998 et 2000

Durant leur carrière de joueurs, Zidane et Barthez ont atteint les sommets du football mondial et européen avec l’équipe de France, à la charnière des deux siècles :

Coupe du monde 1998 : À domicile, ils ont soulevé le trophée mondial au-dessus de leurs têtes.

Euro 2000 : Deux ans plus tard, ils sont devenus champions d’Europe.

Coupe du monde 2006 : Les deux légendes ont également atteint la finale de la Coupe du monde 2006, avant de s’incliner dramatiquement face à l’Italie lors de la séance de tirs au but, puis de mettre un terme à leur carrière internationale.

Le staff complet de Zidane et un premier test officiel

Outre la légende Barthez, le staff de Zidane comprend son fidèle compagnon du Real Madrid en tant qu’adjoint David Bettoni, ainsi que Hamidou Msaidie, Grégory Dupont, Stéphane Plancque et d’autres spécialistes expérimentés.

Rappelons que le 28 juillet, la Fédération française de football avait officiellement nommé Zinedine Zidane nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Le technicien de 54 ans, qui a succédé à Didier Deschamps, a signé un contrat de quatre ans courant jusqu’à la Coupe du monde 2030 .

Le premier match officiel des Bleus sous la direction de Zidane et Barthez aura lieu le 25 septembre à l’extérieur contre la Turquie, dans le cadre de la Ligue des nations de l’UEFA.

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